Jujutsu Kaisen: una teoria anticipa il ritorno di Gojo nel manga?

Jujutsu Kaisen nel corso della sua serializzazione ha presentato tantissimi personaggi ma nessuno sarà mai come Satoru Gojo. Noto per essere lo stregone più forte del mondo, paradossalmente non ha sempre dato il suo supporto nei momenti più duri dei suoi allievi. Questo è accaduto ad esempio durante l’arco dell’incidente di Shibuya, dove è rimasto intrappolato per mano di Geto, nella cosiddetta prigione reale.

Ma le cose sono cambiate nel manga di Jujutsu Kaisen. Ora che il Culling Game è in pieno vigore, gli eroi stanno tentando di salvare il loro mondo di fronte al temibile Sukuna. E chiaramente non possono mancare le teorie dei fan, tra cui una che è emersa dopo l’ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen. Alcuni fan infatti credono che Gojo prima o poi fare il suo ormai non più sperato ritorno.

Come sanno molti lettori che hanno seguito il manga scritto e disegnato da Gege Akutami, Satoru Gojo ha visto giorni migliori. L’onnipotente insegnante è apparentemente caduto per mano di Sukuna, squarciato a metà e quindi dato per morto. Nel frattempo gli eroi danno il massimo delle loro potenzialità per eliminare il Re delle maledizioni. Mentre Gojo è ancora ritenuto morto, Sukuna inizia ad anticipare quella che sembra essere una possibile resurrezione. E tutto questo sarebbe possibile grazie al potere di Utahime, che ha avuto un ruolo importante nella recente seconda stagione.

Sukuna coglie l’occasione per notare che il corpo era scomparso dal campo di battaglia, assistendo al teletrasporto degli stregoni caduti da parte di Ui Ui dal campo di battaglia. Quindi limitando il potere di Utahime, il Re delle maledizioni pensa poco del guaritore, ma potrebbe aver seminato lanciato la possibilità seria di un ritorno di Gojo dall’aldilà. Sukuna infatti durante lo scontro contro Yuji si chiede se gli stregoni feriti riescono a raggiungere la donna con la tecnica maledetta inversa. Poi aggiunge che però la tecnica maledetta in questione rispetto a lui e Gojo non è così forte. Quindi in questo modo la maledizione chiarisce che nulla al momento potrebbe riportare in vita Gojo.

Tuttavia jujutsu Kaisen ha anche dimostrato che tanti colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Se lo stregone dovesse tornare, si dimostrerebbe un alleato tanto necessario per Yuji Itadori in questo momento. Inoltre il fatto che sia uno dei personaggi più popolari della serie, il suo ritorno sarebbe perfetto.