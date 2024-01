One Piece 1092: l’anime rivela l’anticipazione del prossimo episodio

One Piece è tornato sul piccolo e lo ha finalmente fatto con il nuovo arco narrativo. Stiamo parlando dell’arco di Egghead, e l’anime ha rivelato cosa aspettarsi dall’episodio 1092. One Piece ha costantemente posto le basi per le nuove grandi avventure di Rufy e della sua ciurma dopo Wano, fino a condurli nel misterioso laboratorio dell’isola appartenente a Vegapunk. Come Rufy aveva scoperto nell’episodio più recente, quest’isola è piena di dispositivi tecnologici futuristici che mai aveva visto in tutti i luoghi che aveva in precedenza visitato.

L’anime di One Piece ha iniziato a far emergere sempre più dettagli sul mistero che circonda Vegapunk e le sue invenzioni. Nel frattempo anche l’anime, dopo il manga, mostra molti più dettagli su questa Isola del Futuro, e Rufy e Bonney hanno iniziato legare in qualche modo, visto che i due iniziano a notare che pensano in modo molto simile. Ma sembra che tutto ciò diventerà ancora più complicato nei prossimi episodi poiché i due si scontreranno con un nuovo tipo di minaccia che farà scoprire di più sul passato di Bonney. E coloro che leggono il manga sanno che Bonney avrà molto spazio durante questo arco.

L’episodio 1092 di One Piece si intitola “Lo sfogo di Bonney! L’oscurità è in agguato sull’Isola del Futuro” e di seguito ne riportiamo la sinossi:

“Un uomo insegue Cappello di Paglia e gli altri che si divertono con aggeggi futuristici. E questo assomiglia esattamente a Bartholomew Kuma! Bonney ferma Rufy che cerca di reagire! Incapace di contenere le sue emozioni intense, rivela il suo scioccante legame con Kuma!”

L’episodio 1092 sarà rilasciato in Giappone domenica 28 gennaio e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

L’Arco di Egghead è il primo arco narrativo nella Saga Finale del lungo franchise di Eiichiro Oda. E questo presenta anche nuovi doppiatori per nuovi personaggi. Tra questi ricordiamo Yohei Tadano nei panni di Vegapunk, Shuhei Sakaguchi che darà la sua voce a Shaka, Aya Hirano nei panni di Lilith, Ryoko Shiraishi sarà Edison, Tokuyoshi Kawashima doppierà Pitagora, Kaede Hondo darà la sua voce ad Atlas e Mutsumi Tamura sarà York.

Fonte – Comicbook