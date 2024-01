Dragon Ball Super: quale sarà il futuro di Goku?

Il capitolo 101 di Dragon Ball Super è forse stato uno dei più attesi nella storia del manga. Portando finalmente la serie oltre gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero, i lettori hanno potuto non solo assistere al ritorno di Gohan, ma anche dare uno sguardo più ravvicinato a Goku, Vegeta e Broly sul pianeta di Beerus. Mentre molti avrebbero pensato che Vegeta sarebbe stato il prossimo nella fila per diventare il Dio della Distruzione dell’Universo 7, Beerus sembra avere un altro candidato in mente.

Avviso. Se non hai ancora letto l’ultimo capitolo di Dragon Ball Super, Capitolo 101, sii preavvisato che entreremo in territorio spoiler.

Il precedente arco narrativo di Granolah Il Sopravvissuto ha visto il Principe Saiyan imparare a raggiungere una nuova trasformazione in Ultra Ego durante l’allenamento con Beerus. Questa nuova forma non solo ha aumentato il livello di potenza di Vegeta a nuove vette, ma ha anche conferito al combattente Z un aspetto decisamente più terrificante, in linea con le divinità conosciute per distruggere pianeti. Considerando che Son Goku si è principalmente allenato con Whis per avere una migliore comprensione della sua forma Ultra Istinto, il combattente Z sembra non essere interessato al ruolo, ma potrebbe non avere voce in capitolo sulla questione.

Dopo lo scontro tra Vegeta e Broly, Goku discute sulla nuova trasformazione di Frieza, mentre Beerus dice a Son di continuare il suo allenamento. In un colpo di scena scioccante, il Dio della Distruzione dell’Universo 7 dichiara che sceglierà Goku come suo successore una volta che il protagonista dell’anime diventerà abbastanza forte: “Una volta che sarai più forte di me? Ti nominerò come prossimo Dio della Distruzione.”

Sfortunatamente per Beerus, potrebbe avere una lotta difficile nel dare a Goku il lavoro. Son risponde puntando a declinarlo, affermando: “Come ti ho detto, quel lavoro non fa per me…” Quando le cose si fanno serie, sembra un ruolo più adatto a Vegeta e, se i due Saiyan dovessero mai raggiungere lo stesso livello di potenza di Beerus, potrebbe davvero avere l’opportunità di diventare il prossimo Dio della Distruzione.

Fonte Comic Book