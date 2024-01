Il film ha come protagonisti John David Washington e Gemma Chan.

The Creator: data e dettagli dell’uscita home video

Dopo l’uscita in sala arriva anche in home video The Creator il nuovo film del regista dell’apprezzato Rogue One: A Star Wars Story.

Dal 17 gennaio sarà infatti disponibile The Creator edito nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K Ultra HD in limited edition da collezione. Gareth Edwards dirige John David Washington e Gemma Chan in un thriller sci-fi che ha fatto impazzire l’America.

Una storia innovativa, con emozionanti scene d’azione. Nel mezzo di una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale, Joshua (John David Washington), un ex membro delle forze speciali che soffre per la scomparsa della moglie (Gemma Chan), viene reclutato per inseguire e uccidere l’inafferrabile architetto dell’IA avanzata che ha sviluppato un’arma misteriosa col potere di porre fine alla guerra e all’umanità stessa.

The Creator parla di famiglia, di vero amore e di intelligenza artificiale, tutte tematiche attualissime che Edwards prova a rimescolare insieme in un thriller action sci-fi che arrivi al cuore degli spettatori e lo suggestioni con riprese aeree e ad alta tensione. Una storia d’amore che diventa presto la storia di un padre e una figlia (l’A.I.) che ricorda e riprende tante pellicole venute prima. Dallo stesso Star Wars più adulto e maturo di Edward al cult di Steven Spielberg A.I. Intelligenza Artificiale, fino a 2001: Odissea nello Spazio.

Le caratteristiche tecniche dell’edizione blu-ray riportano le seguenti:

Formato Video: 2,75:1 Anamorfico 1080p

Formato Audio: 5.1 DTS: Spagnolo

7.1 Dolby Digital Plus: Italiano

7.1 DTS HR: Inglese

Sottotitoli: Italiano Inglese NU Spagnolo

Tra i contenuti extra dell’edizione home video figura True Love: making The Creator ovvero un dietro le quinte che è una lettera d’amore del regista e degli interpreti sull’esperienza di set del film. Con aneddoti, testimonianze, racconti e interviste sul messaggio che tutta la crew e il cast volevano far arrivare al pubblico in sala, oppure a casa.

Il film sarà disponibile anche in streaming su Disney+.