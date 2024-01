Blue Exorcist: numero ufficiale degli episodi della terza stagione

Blue Exorcist ha finalmente fatto il suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo con la terza stagione anime. E con il presente articolo vogliamo riportare che il numero ufficiale degli episodi di Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga.

La serie anime shonen è tornata come parte del programma invernale del 2024 ora in streaming. E la saga Shimane Illuminati ha dato il via a un arco narrativo completamente nuovo dopo tutto quello che è successo nella seconda stagione. La terza stagione si porta avanti di qualche arco narrativo nel manga rispetto al finale della seconda stagione, e Blue Exorcist -Shimane Illuminati Saga ha avviato una battaglia completamente nuova per i fratelli Okumura.

Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga adatta i volumi del manga che vanno dal 10 al 15. E il primo episodio della nuova stagione ha fatto ul suo debutto questa settimana. Con la premiere dell’anime arriva anche la conferma che la terza stagione della serie durerà 12 episodi. Ciò significa che i fan potranno godersi un corso completo dell’anime durante la stagione invernale 2024.

La terza stagione di Blue Exorcist è diretta da Daisuke Yoshida per Studio VOLN, e presenta il ritorno degli stessi doppiatori delle due stagioni precedenti dell’anime. Tra le new entry ci sono Tomokazu Seki che doppia Lewin Light, Nobuyuki Hiyama che da’ la sua voce a Michael Gedoin e Kouki Uchiyama nei panni di Lucifero.

Tutti gli episodi saranno trasmessi in streaming su Crunchyroll e saranno visibili sottotitolati in italiano. La terza stagione di Blue Exorcist vede al centro delle vicende c’è sempre il protagonista Rin. che con i suoi amici ha sconfitto con successo il Re Impuro dopo il suo risveglio a Kyoto. Dopodiché è tornata alla sua vita quotidiana all’Accademia della Vera Croce.

Tuttavia, i Cavalieri della Vera Croce iniziano a ricevere un numero crescente di consultazioni sui demoni. Infatti un’ondata di strani eventi inizia a diffondersi in tutto il mondo. Nel frattempo, Rin e gli altri Exwire lavorano per risolvere il misterioso fenomeno che affligge la scuola. Ma mentre il Festival dell’Accademia della Vera Croce è in corso, Lucifero, il Re della Luce e Comandante degli Illuminati appare all’improvviso. Lucifero dichiara guerra ai Cavalieri della Vera Croce per resuscitare il Dio demone Satana e ricongiungere il regno degli umani, Assiah, e al regno dei demoni, Gehenna.

