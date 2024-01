Dragon Ball Super: il manga sta pianificando un aggiornamento per il 2024

Il nuovo anno si avvicina e Dragon Ball si prepara per un entusiasmante programma impostato per l’anno prossimo. Il 2023 è stato un anno impegnativo per il franchise, ma il 2024 si prospetta ancor più eccitante. Mentre Daima è all’orizzonte, Son Goku sta approfittando di una breve pausa prima di riprendere il ritmo. Per quanto riguarda Dragon Ball Super, sembra che il manga abbia già in programma un aggiornamento nel 2024.

Il manga ha appena celebrato il capitolo 100, segnando la conclusione dell’arco narrativo dei supereroi. Il prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super sarà svelato nel gennaio 2024, quando V-Jump pubblicherà il nuovo numero. I fan sono impazienti di scoprire cosa riserva la storia, e l’artista Toyotaro potrebbe darci alcuni indizi prima ancora dell’uscita del capitolo 101.

Il manga sta pianificando un aggiornamento per il 2024

Toyotaro sarà protagonista di un’intervista sul sito ufficiale del franchise in un video in due parti previsto per l’1 e l’8 gennaio. Durante questa “discussione importante”, Toyotaro potrebbe rivelare dettagli interessanti sul futuro del manga. Anche se l’artista tende a mantenere le informazioni vaghe, l’arrivo imminente del nuovo arco narrativo rende gli appassionati ottimisti riguardo a un possibile aggiornamento. Al centro potrebbe esserci la nuova forma di Freezer.

Nonostante l’anime televisivo di Dragon Ball Super sia terminato diversi anni fa, il manga ha continuato a proporre contenuti originali. Con l’approccio di Dragon Ball Daima, sia Toyotaro che il creatore Akira Toriyama dimostrano di non aver abbandonato il progetto. Il futuro di Dragon Ball Super sembra aperto a nuovi sviluppi, e l’annuncio di un prossimo arco narrativo originale ha alimentato l’entusiasmo dei fan.

Cosa ti auguri di vedere in Dragon Ball Super nel futuro? Quando tornerà ufficialmente la versione animata di Super? Diteci la vostra in merito.