Kinnikuman: Perfect Origin Arc: primi design dei personaggi e periodo di uscita ufficiale

Kinnikuman rimane una delle serie incentrate sul wrestling più famose in tutto il mondo. E ora sta tornando con una nuovissima serie anime per celebrare il 40° anniversario dal debutto dell’anime in Giappone. E dopo la pubblicità del nuovo trailer, con il presente articolo vogliamo riportare i primi design ufficiali dei personaggi dell’arco narrativo in questione. Sarà intitolato Perfect Origin Arc e il duo creativo Yudetamago ha lanciato per la prima volta il manga di Kinnikuman sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1979. Quello che sorprende è che il manga è ancora in corso. Conosciuto ampiamente in tutto il mondo principalmente come Ultimate Muscle, Kinnikuman sta per mostrare ai fan un anime completamente nuovo che riprende da dove tutto si era interrotto.

Kinnikuman Perfect Origin Arc è una celebrazione del 40° anniversario dell’anime originale. Questo nuovo anime affronterà l’arco del sequel del manga revival del 2011 che dura oltre 200 capitoli. È un progetto piuttosto corposo e per offrire ai fan un nuovo sguardo su cosa aspettarsi dalla sua première nel 2024, di seguito riportiamo i primi design dei personaggi della serie. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Riguardo il periodo di uscita di Kinnikuman Perfect Origin Arc, tutti devono sapere che è attualmente previsto per il 2024. Tuttavia al momento non ci sono informazioni circa una data o una finestra di rilascio concreta e precisa, quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Akira Sato dirigerà il nuovo anime per Production I.G. con Makoto Fukami che si occuperà delle sceneggiature della serie. Hirotaka Marufuji disegnerà i personaggi e Yasuharu Takanashi compone la musica. Riguardo invece il cast del doppiaggio, oltre ai ritorni ci saranno delle new entry. E queste includono Mamoru Miyano che interpreta Kinnikuman, Akira Kamiya nei panni di Mayumi Kinniku e Akira Kamiya nei panni del Principe Kamehame, i cui disegni sono stati rivelati per intero.

Originariamente creato come parodia di Ultraman, Kinnikuman era un supereroe imbranato e maldestro che veniva chiamato in aiuto solo quando gli altri supereroi non erano disponibili e che si potenziava mangiando aglio che lo trasforma in un gigante per combattere i mostri. La sua mossa principale era il Kinniku Flash.

