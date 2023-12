Dragon Ball: il mangaka di Undead Unluck parteciperà al progetto dei 40 anni della serie

Dragon Ball l’anno prossimo celebrerà uno storico traguardo. Stiamo parlando del 40° anniversario da quando la serie nata dalla mente di Akira Toriyama ha debuttato sulle pagina della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E dopo aver riportato l’omaggio di Yusuke Murata, con il presente articolo vogliamo rivelare il nome del nuovo mangaka che si unirà ai festeggiamenti di Dragon Ball. Stiamo parlando del mangaka di Undead Unluck, Yoshifumi Tozuka, che realizzerà un’illustrazione speciale per i anni di Dragon Ball!

Akira Toriyama ha lanciato il suo manga più famoso ina assoluto su Weekly Shonen Jump nel 1984. E Shueisha celebrerà il manga shonen nel 2024 con alcuni progetti. Tra questi ci sarà una nuovissima mostra in Giappone, ossia il progetto Dragon Ball Super Gallery, che coinvolge tanti mangaka. Questi possono scegliere a piacimento una delle cover di Dragon Ball per ridisegnarle in base al loro stile di disegno.

Sono molti i mangaka che hanno già preso parte a questo progetto, tra cui il mangaka di One-Punch Man e Eyeshield 21, Yusuke Murata, Sui Ishida di Tokyo Ghoul, Gege Akutami di Jujutsu Kaisen e molti altri. E adesso riportiamo che Shueisha ha annunciato che la prossima cover sarà interpretata dal mangaka di Undead Unluck, Yoshifumi Tozuka. L’illustrazione speciale sarà rilasciata il mese prossimo, quindi non passerà molto tempo prima di vedere il risultato finale di Tozuka.

Undeal Unluck ha debuttato quest’anno sul piccolo schermo con la prima stagione anime. Questa è diretta da Yuki Yase presso David Production con Unlimited Produce di TMS che si occupa della pianificazione. La serializzazione del manga di Yoshifumi Tozuka è iniziata su Shonen Jump nel 2020 e l’anime ha riscosso subito successo tra i fan sin dalla sua anteprima. La serie anime, divisa in due parti, proseguirà durante l’inverno 2024.

Gli eventi ruotano attorno alla protagonista Fuuko, una ragazza che ha l’abilità di portare sfortuna a chiunque la tocchi. Convinta di non poter trovare la felicità nel mondo, prende la drastica decisione di togliersi la vita. Ma a salvarla ci pensa un misterioso uomo che si fa chiamare Undead, apparentemente immortale. Dopo aver scoperto dell’abilità di Fuuko, Undead decide di seguirla e proteggerla finché lei non riuscirà ad ucciderlo con una sfortuna, per porre fine alla sua lunga vita.

