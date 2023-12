L’attesa è giunta al termine per i fan di Black Clover. Nonostante la spostamento della popolare serie shonen ad agosto sulla rivista Shonen Jump, l’autore Yuki Tabata ha rassicurato i lettori che la storia non era ancora finita. Dopo mesi di anticipazione, il manga ha ora ufficialmente fatto il suo ritorno su Jump Giga, e i primi sguardi sulla ripresa della narrazione sono giunti grazie alle copertine.

Recentemente, è stato diffuso un promo speciale di Jump Giga in Giappone, presentando la copertina del numero di dicembre della rivista. Nella suggestiva immagine a colori, il protagonista, Asta, è al centro dell’attenzione con la spada pronta per la battaglia. Questa copertina conferma l’impegno totale di Jump Giga nella pubblicazione della serie di Tabata.

Per chi potrebbe non essere aggiornato, Black Clover è passato sotto la pubblicazione diretta di Tabata. L’autore ha scelto questa mossa ritenendo che avrebbe potuto curare meglio la trama rispettando il programma di pubblicazione di Jump Giga. Inizialmente, il manga veniva pubblicato settimanalmente, mentre Jump Giga offriva capitoli più estesi ma solo quattro volte l’anno. La decisione di Tabata di spostare Black Clover è stata principalmente guidata dalla sua situazione familiare, avendo ora una famiglia e riconoscendo che lo stress derivante dal lavoro stava impattando pesantemente sulla sua vita personale.

Black Clover: il manga si prepara al grande ritorno

Con il lancio imminente su Jump Giga, i fan di Black Clover non vedono l’ora di immergersi nuovamente nelle avventure di Asta e Yuno. Se non sei ancora aggiornato sulla serie prima del grande ritorno, non c’è da preoccuparsi: il manga è facilmente accessibile sull’app Shonen Jump. Per coloro che desiderano ulteriori dettagli sulla magica serie di Tabata, la sinossi di Black Clover fornisce una panoramica della storia:

“Il giovane Asta è nato senza abilità magiche in un mondo dove la magia è tutto. Per dimostrare la sua forza e mantenere una promessa fatta al suo amico, Asta sogna di diventare il più grande mago del paese, il Re Mago!”

Fonte Comic Book