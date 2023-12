Monarch: Legacy of Monsters è la serie di successo dedicata al MonsterVerse, che sta dando a Godzilla un ruolo centrale e importante nella narrazione. La trama, che esplora il passato e il presente di Monarch, ha riportato in scena i vecchi kaiju e introdotto nuove creature giganti che arricchiscono l’universo di Legendary Pictures. Nel settimo episodio, oltre a un’ulteriore incursione nel passato di May, emerge un divertente omaggio a Dragon Ball e al suo leggendario creatore.

Attenzione: se non hai ancora visto l’ultimo episodio di Monarch: Legacy of Monsters, episodio 7, sappi che affronteremo contenuti spoiler.

Nell’ultima puntata, i personaggi come Cate, Kentaro e May devono affrontare la comparsa di Godzilla, dove emerso dal sottosuolo ha causato la morte di alcuni agenti Monarch. Il passato di May assume contorni più definiti quando viene rapita dalla sua ex azienda, Allied Experimental Technologies, e Cate, Kentaro e l’agente Monarch Tim si adoperano per liberarla. Nel tentativo di rintracciare May, il trio torna negli Stati Uniti alla ricerca di informazioni presso la famiglia di May, scatenando un inaspettato riferimento a Dragon Ball.

Monarch: Legacy of Monsters e la citazione a Dragon Ball

La sorella minore di May pone ai tre la domanda su come conoscono May, inizialmente scettica sulla loro storia. Con una battuta fulminea, Tim dichiara di far parte di un club manga che apprezza il medium, specificando che il preferito di May è “Akira Toriyama”. Toriyama, notoriamente creatore del franchise di Dragon Ball, continua a contribuire a nuove storie nell’universo degli Z-Fighters.

Sebbene non esista un crossover diretto tra gli Z-Fighters e Godzilla o i kaiju del MonsterVerse, ciò non ha impedito al re dei mostri citare personaggi e autori fuori dal suo mondo. Di recente, la DC Comics ha proposto una storia in cui la Justice League si scontra con Godzilla e Kong, mentre un’altra serie a fumetti mette il re lucertola contro i Power Rangers. Il momento più vicino in cui Goku e compagni hanno affrontato qualcosa di simile a Godzilla è stato nel tredicesimo film di Dragon Ball Z, quando si sono scontrati con Hirudegarn.

Fonte Comic Book