Kaiju No. 8: il mangaka dice la sua dopo l’annuncio dell’anime

Il Jump Festa di quest’anno ha rivelato importanti novità ai fan, tra cui anche quelle su Kaiju No. 8. In particolar modo, l’evento ha rilasciato il nuovo trailer dell’anime e anche annunciato dove sarà possibile vederlo. Previsto per il 2024, il debutto della prima stagione anime di Kaiju No. 8 non è così lontano. E nell’attesa, con il presente articolo vogliamo riportare che il mangaka, Naoya Matsumoto, ha detto la sua sull’attesissimo progetto.

A rivelare il suo pensiero ci pensa il mangaka in persona, che ha condiviso una lettera con i fan al Jump Festa. Con questo messaggio, Matsumoto ha reso pubblico il suo entusiasmo per il 2024. Dopotutto, l’adattamento di Kaiju No. 8 in un anime è stato un sogno e Matsumoto lo ha reso noto a tutti.

“L’animazione è il mio sogno fin da quando ero bambino. Rimango sempre stupito e commosso dai materiali, dai disegni di progettazione e dagli storyboard che emergono man mano che la produzione procede. La stessa cosa è successa quando ho ricevuto le registrazioni delle voci dei doppiatori” ha condiviso il mangaka. Proseguendo, ha elogiato tutti i doppiatori di Kaiju No. 8.

Matsumoto confessa anche che dopo aver ascoltato le voci degli attori doppiare i suoi personaggi, ogni volta che li disegnava immaginava la lo voce del loro doppiatore nella sua testa. “Le voci, che erano solo immagini vaghe, hanno ricevuto sostanza, e sento che i personaggi hanno preso ancora più vita“. Ringrazia quindi tutti gli attori per il loro lavoro. Oltre ad aggiungere la sua curiosità nello scoprire come sarà vedere i personaggi di Kaiju No. 8 in movimento, presterà molta attenzione alle voci di tutti. Infatti conclude dicendo che è quel tipo di persona che supervisiona molto il doppiaggio.

Kaiju n. 8 è un manga shonen che ha debuttato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shueisha nel 2020 ed è tutt’ora in corso. Gli eventi sono ambientati in Giappone, caratterizzato dal più alto tasso di emergenza di kaiju nel mondo. A riportare e mantenere sempre l’ordine ci pensa la Japan Defence Force, un’organizzazione militare che si occupa della neutralizzazione dei kaiju. Kafka Hibino, il protagonista, è un uomo che si occupa di ripulire ogni resto dei cadaveri dei kaiju. Ma il suo sogno più grande è sempre stato di entrare nel corpo delle forze di difesa senza mai riuscirci. Ma quando ha un’altra possibilità di realizzare il suo sogno d’infanzia, diventa inaspettatamente un Kaiju.