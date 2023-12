Blue Box: condiviso un trailer ufficiale dell’anime

Blue Box, la recente aggiunta al panorama manga di Weekly Shonen Jump, si prepara al suo debutto nell’adattamento anime, regalando ai fan un delizioso assaggio della serie romantica e sportiva con il suo primo trailer. Kouji Miura ha tessuto una trama che, sebbene non spicchi per l’eccezionalità, ha affascinato i lettori grazie alla sua combinazione di dramma sportivo e romanticismo. Ora, con l’avvicinarsi della serie animata, è probabile che conquisti un pubblico completamente nuovo, pronto ad immergersi nella sua narrativa raffinata.

Il progetto anime di Blue Box è stato annunciato senza specificare una data di uscita, mantenendo così un velo di mistero sulla sua anticipata première. Tuttavia, un primo sguardo è stato offerto ai fan durante la convention Jump Festa 2024 di Shueisha, grazie al debutto del trailer avvenuto di recente. Questo breve filmato ha anche svelato un’interessante aggiunta al cast, con Akari Kito che interpreterà il ruolo di Hina Chono.

Per quanto riguarda l’anime di Blue Box, molte informazioni restano avvolte nel mistero, compresi i professionisti coinvolti e la data di uscita. Tuttavia, è stato annunciato che le animazioni saranno curate dallo studio Telecom Animation Film, con pianificazione e produzione gestite da UNLIMITED PRODUCE by TMS. A guidare il cast, insieme ad Akari Kito nei panni di Hina Chono, saranno Shoya Chiba nei panni di Taiki Inomata e Reina Ueda nei panni di Chinatsu Kano. Ulteriori dettagli sul cast e lo staff saranno svelati in seguito.

Il primo volume di Blue Box offre uno sguardo allettante sulla trama, in cui Taiki, ammirando Chinatsu da lontano, trova il coraggio di esortarla a non rinunciare mai ai suoi sogni. Da questa audace dichiarazione, nascerà la delicata storia d’amore di Taiki al liceo.

Che ne pensate del primo affascinante sguardo all’anime di Blue Box? Attendete questa promettente perla animata? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book