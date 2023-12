I 17 migliori videogiochi sui manga

Manga e anime ispirano persone in tutto il mondo. Non sorprende quindi che in molti videogiochi siano presenti elementi manga, che hanno persino un impatto misurabile sui dati di vendita. I manga sono molto di più di grandi occhietti e simpatici chibis, anche se questi rappresentano tutti gli elementi tipici dei manga.

Ci sono numerosi giochi a soldi veri con grandi temi manga nei casinò online legalmente giocabili. Lo stile dei cartoni animati con le tipiche espressioni facciali forti adorna anche le slot fruit o le slot machine con altri temi come gli animali o lo sport.

Scaricate i giochi di manga dall’App Store di Apple e divertitevi in movimento

Per gli utenti di iPhone e iPad, l’App Store offre una solida selezione di applicazioni di gioco basate sui manga. Lo stile manga è nato in Giappone e molti degli sviluppatori di giochi per le app di gioco Apple lavorano da lì.

I generi delle app Apple sono estremamente vari e spaziano dai giochi di combattimento ricchi di azione ai misteriosi puzzle game in stile manga e agli affascinanti giochi sportivi.

Questi sono i giochi manga iOS più popolari al momento:

● Dragon Ball – basato sull’omonima serie televisiva

● Captain Tsubasa – gioco di calcio manga per Apple

● One Piece – un’avventura drammatica in un mondo manga abbagliante

● I sette peccati capitali – gioco manga dark fantasy dalla Corea

Per gli appassionati di manga che non ne hanno mai abbastanza, ci sono anche molte altre fantastiche applicazioni per iPhone. Anime Games Coloring Book dell’App Store, ad esempio, è un modo semplice per imparare a colorare i propri manga. Inoltre, grazie alle app manga creative di Apple, è possibile esercitarsi in modo giocoso con le diverse espressioni facciali dei personaggi disegnati da voi.

Questi giochi manga sono particolarmente interessanti per gli utenti Android

Anche gli utenti Android possono trovare nel Play Store molti giochi manga con i loro personaggi preferiti di film e serie. Oltre ai giochi manga già elencati per iOS, le seguenti app sono disponibili anche per il sistema operativo di Google, se volete ispirarvi alla tendenza dei manga nei videogiochi:

● Azur Lane – organizza una flotta di navi in un mondo manga e sconfiggi i nemici

● Lord of Heroes – meraviglioso stile manga con molti aggiornamenti al gioco principale

● Naruto x Boruto – la tempesta ninja definitiva per tutti gli amanti dei manga

● Grimlight / A Tale of Dreams – gioco strategico manga drag-and-drop

In linea di massima, i giocatori non sono obbligati a scegliere un genere di gioco specifico se non vogliono rinunciare alla grafica stilistica dei manga durante il gioco. Alcuni dei giochi elencati richiedono un approccio particolarmente strategico, mentre altri videogiochi manga si concentrano sul gioco di squadra per risolvere le difficili missioni del gioco.

Molti dei videogiochi manga per cellulari sono basati sulle serie anime più famose e utilizzano i personaggi più popolari. I fan possono quindi divertirsi a giocare con vari scenari e contenuti della serie combinati tra loro. I neofiti del genere manga possono conoscere molti personaggi che incontreranno più volte in libri, riviste o contenuti multimediali.

Divertitevi con i videogiochi manga per PC in movimento

Molti giochi manga sono disegnati e hanno una grafica 2D, quindi non richiedono un processore potente. I giocatori amanti dei manga possono quindi portare con sé il loro gioco per PC preferito e continuare a giocare in movimento dal loro notebook. Con il sistema operativo Android del Chromebook, invece, si dipende dalla selezione del Google Play Store. A seconda del produttore del Chromebook, potrebbe essere necessario installare il sistema Linux sul dispositivo prima di poter giocare al proprio manga preferito in mobilità.

I giochi manga più giocati su PC sono attualmente

● Ah! My Goddess! – Gioco manga di culto del 1993 con nuove edizioni nell’anno 2.000

● Honkai Impact 3rd – gioco per PC con versione giocabile per iOS e Android

● Shogo: Mobile Armor Division – sparatutto in stile manga per computer e laptop

● Yu-Gi-Oh! Duel Arena – personaggi classici del manga come nelle versioni del gioco per console

I migliori titoli di giochi per console per gli appassionati di manga in sintesi

Se si chiede agli appassionati di videogiochi manga quale sia il titolo migliore per i giocatori di console, le opinioni sono discordanti. Tuttavia, è proprio nel settore dei videogiochi manga che l’offerta di gioco per le varie console è maggiore. Molti dei titoli popolari su console sono ora disponibili anche per altre piattaforme, il che significa che gli appassionati di manga possono incontrarsi per giocare su tutti i sistemi.

Oltre ai giochi manga già citati, sono soprattutto questi titoli a essere giocati sulle varie console mobili o sul televisore di casa:

● Bakugan Battle Brawlers per Sony, Nintendo e Microsoft basato sul gameplay dell’omonimo giocattolo

● Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba / The Hinokami Chronicles per PC Windows, Playstation dalla versione 4, Xbox One e Series X/S

● Hayate no Gotoku – Nintendo DS e Playstation Portable

● Samurai 7 – Sony Playstation

I classici giochi manga per console di sistemi di gioco obsoleti come il Game Boy Advance o per Sega Toys possono essere giocati legalmente sul PC utilizzando un emulatore . Oggi esistono anche numerosi emulatori per i sistemi operativi dei telefoni cellulari che riportano sullo schermo la bellezza pixelata dei vecchi videogiochi manga.

Sottoscrivendo un abbonamento per l’iscrizione online a Nintendo, l’accesso alle offerte interattive online di Sony o l’attivazione online di Xbox, si ha accesso a molti titoli free-to-play. Tra questi vi sono numerosi giochi appartenenti a una vasta gamma di generi, che piaceranno in particolare agli appassionati di manga e anime.

Esempio: romanzi sonori come “Higurashi no Nau Koro ni” sono basati su serie di anime.

Higurashi no Nau Koro ni si traduce come “al tempo del frinire delle cicale” ed è il titolo di un videogioco basato sul motore NScripter. In termini di contenuti, questo affascinante videogioco manga dello sviluppatore giapponese 07th Expansion combina tre serie televisive anime di successo. La storia è anche adattata da light novel e radiodrammi, nonché da animazioni video originali (OVA).

La trama è organizzata in scenari sequenziali con un design di gioco accuratamente dettagliato. C’è un capitolo di domande da scoprire e due capitoli di risposte con impressioni sorprendenti. I simpatici personaggi del manga intraprendono un viaggio interattivo nel mezzo di un’appassionante storia di romanzo e si aiutano a vicenda più volte nel corso del gioco. L’unico inconveniente: nella versione per PC manca l’uscita audio, quindi l’intera storia del romanzo sonoro deve essere letta sullo schermo.

Conclusione sui migliori giochi manga di tutti i tempi

Se volete godervi storie interattive in stile manga in viaggio o a casa, ogni piattaforma di gioco ha una gamma di titoli di videogiochi manga popolari con gli eroi e i mostri che conoscete dalla TV. Shōnen è un genere di manga rivolto specificamente ai giovani maschi, mentre shōjo sono manga per giovani donne. I termini Seinen e Josei sono anche comunemente usati per indicare contenuti per giovani uomini o i cosiddetti “fumetti per signore”. I popolari fumetti giapponesi offrono numerosi modelli per le più svariate avventure videoludiche per i giocatori di tutte le età.