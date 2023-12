Dragon Ball Super: che fine ha fatto la nuova stagione?

Dragon Ball Super 2 al momento è avvolto nel mistero e dall’oscurità, visto che l’annuncio di cui si parlava in questi mesi riguardava Dragon Ball Daima, la serie volta a festeggiare i 40 anni dell’opera magna di Akira Toriyama. Dopo la fine della prima serie di “Super”, con l’ultima puntata trasmessa il 25 marzo del 2018, Toei Animation non ha diffuso alcuna notizia riguardo un sequel anche se la speranza potrebbe ancora essere viva, visti gli imminenti festeggiamenti per i 40 anni del franchise.

Ma cosa sappiamo al riguardo? A livello ufficiale praticamente nulla, visto che dopo cinque anni dalla conclusione della prima serie Toei Animation non ha diffuso alcun dettaglio in merito, ma anzi ha dato spazio al nuovo film del franchise Dragon Ball Super: Super Hero e Daima appunto, previsto per l’autunno del 2024. Toei oltre questa nuova serie canonica al momento è impegnata anche con Super DB Heroes Meteor Mission, quindi Dragon Ball Super 2 probabilmente non uscirà neanche per il 2025/26.

Per l’annuncio invece possiamo incrociare le dita e attendere qualche novità in merito all’anniversario di Dragon Ball, anche se come descritto meglio non scommetterci. Mentre il manga continua imperterrito, l’anime come ben sapete si è fermato al Torneo del Potere, quindi Granolah e Molo non sono ancora stati inseriti nella trasposizione animata, anche se tramite il nuovo lungometraggio abbiamo avuto modo di vedere le nuove forme di Gohan e Piccolo, rese canoniche anche all’interno della controparte fumettistica.

Al momento Dragon Ball Super 2 sembra non essere nei pensieri e nei progetti della Toei, visto l’imminente Daima e la serie spin-off SDBH. Non possiamo sapere se stanno lavorando in segreto a questa seconda serie, ma basandoci sulle informazioni pubblicate probabilmente dobbiamo attendere ancora qualche anno prima di una nuova serie dedicata a Dragon Ball Super. Riusciremo mai a vedere in versione animata Black Freezer, Granolah e tutti i nuovi villain? Non ci resta che attendere.

Fonte Coming Soon