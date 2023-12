Dopo una piccola attesa, gli amici di Death Battle hanno pubblicato il video con al centro Superman e Goku, dove quest’ultimo è stato sconfitto durante gli episodi precedenti. Come leggiamo su Comic Book è stato finalmente mostrato al pubblico il terzo round di questo ormai iconico scontro, che ha mostrato dei risultati davvero straordinari e interessanti, anche se a quanto pare il risultato sembra essere sempre lo stesso, nonostante gli “aggiornamenti” sulle abilità dell’iconico Saiyan creato da Akira Toriyama.

Il video mette al centro i due personaggi, sradicando e analizzando tutte le loro caratteristiche nella maniera più dettagliata, con Superman che si presenta come un vero e proprio concetto fisico, mentre Goku nonostante l’Ultra Istinto viene ancora messo un gradino in basso, o almeno dall’opinione degli amici di Death Battle.

Nonostante questi siano dei combattimenti assurdi, per via del concetto di mondi diversi e via discorrendo, quella tra Clark Kent e Goku è un confronto che va avanti da anni e se ci pensiamo sono entrambi degli alieni, quindi alla fine non stiamo nemmeno parlando di un qualcosa di davvero impossibile da affrontare.

Superman vs Goku: chi la spunta nella “Death Battle”?

Per “Death Battle” vincerebbe ancora una volta il Kryptoniano, per via di una delle sue abilità più potenti: lo Stato Theta. Superman con questa abilità è in grado di utilizzare una disciplina nota come Torquasm-Vo. Questa disciplina gli permette di combattere sul piano mentale scombussolando tutti gli equilibri del combattimento: nel video ci sono tutti i dettagli per cui tale abilità donerebbe a Superman la vittoria su Goku, nonostante l’avvento dell’Ultra Istinto.

Voi cosa ne pensate di questo risultato? Secondo il video l’opinione e il risultato più oggettivo è quello discusso ampiamente nell’articolo, per via di alcuni fattori presenti nella mitologia di Superman: riuscirà mai Goku a vincere?

Fonte Comic Book