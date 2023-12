Blue Lock raggiunge un nuovo record di vendite!

Blue Lock è uno dei manga shonen sportivi più seguiti del momento. E effetti la serie è in continua crescita e quest’anno ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo con il primo adattamento anime. Come spesso accade, l’anime comporta un aumento delle vendite del manga, e con il presente articolo vogliamo riportare Blue Lock ha raggiunto un traguardo importante in termini di vendite.

Inoltre recentemente abbiamo riportato che proprio Blue Lock è considerato il manga più venduto da Oricon nel 2023. Nell’ultimo anno, ha venduto 10,52 milioni di copie in Giappone. Questo totale non tiene conto nemmeno delle vendite in negozio selezionate o delle unità estere. Ma al di là di come questi dati vengano interpretati, Blue Lock ha venduto moltissimo quest’anno.

Per quanto riguarda il nuovo traguardo raggiunto, questo è legato alla storia raccontata da Blue Lock. Il manga è la prima serie Spokon a raggiungere la vetta della classifica delle vendite dei manga, ed è la prima di Shonen Magazine a occupare il posto più alto.

Ora, sembra che Blue Lock stia rappresentando il genere spokon dei manga, prendendo il posto di Slam Dunk, per citarne uno. Il manga è riuscito a battere le vendite totali nonostante la forte concorrenza di One Piece e Jujutsu Kaisen. Tanti numeri positivi come questi, hanno anche portato alla conferma di una seconda stagione anime, già in lavorazione e prodotta dallo studio Eight Bit Studios.

Blue Lock è scritto da Muneyuki Kaneshiro e disegnato da Yusuke Nomura e ha debuttato su Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha nel 2018. L’edizione italiana del manga è stata annunciata da Panini Comics il 30 aprile 2021. Gli eventi sono ambientati dopo l’eliminazione del Giappone ai Mondiali di calcio del 2018. Così la federazione calcistica giapponese decide di creare un programma in cui trovare giovani promettenti atleti e prepararli per i mondiali del 2022. Isagi Yōichi, un attaccante, riceve l’invito per partecipare a questo programma e l’allenatore del programma sarà Ego Jinpachi. Il suo obiettivo è quello di rivoluzionare il calcio giapponese. Per farlo isolerà 300 giovani e promettenti attaccanti in una struttura simile a una prigione, chiamata “Blue Lock” e sottoporli a un rigoroso allenamento volto a creare l’attaccante più egoista e migliore del mondo.

