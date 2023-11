Ci siamo ancora una volta: Jujutsu Kaisen ha ancora deliziato i fan con una puntata grandiosa, mettendo al centro anche a livello di narrazione alcune trovate sensazionali. La puntata 17 della seconda stagione è andata in onda giovedì scorso e il pubblico sui social ha fin da subito espresso la sua ammirazione verso tale lavoro. Non occorre dire che all’interno dell’articolo ci sono degli spoiler.

Dopo il suggellamento di Gojo sono arrivati tantissimi combattimenti con al centro gli stregoni protagonisti della storia e da come era facile intuire ci sono state anche molte morti. Nonostante quella di Nanami sembrasse definitiva, a quanto pare il nuovo episodio ha segnato il suo ritorno dopo un arduo combattimento, anche se è ridotto veramente male.

Come leggiamo su Comic Book abbiamo visto anche la potenza devastante di Sukuna, mostratosi contro un’onnipotente creatura evocata da Megumi. Nonostante l’immane potenza di quest’ultima, entità nota come Mahoraga ha avuto difficoltà contro il Re delle Maledizioni nonostante le sue forti capacità rigenerative, annullate dal potente dominio di Sukuna.

Jujutsu Kaisen 2×17: il ritorno scioccante di un grande personaggio

Dopo la battaglia tra Sukuna e Mahoraga, Yuji Itadori è in grado di reclamare il suo corpo, ma ha un crollo mentale quando arriva a vedere la devastazione che è stata creata. Se ben ricordate Nanamki, Maki e Naobito furono apparentemente uccisi da Jogo, che ha lanciato degli attacchi davvero devastanti e i tre stregoni sembravano aver perso la vita.

Nonostante sia ancora bruciato per metà corpo, almeno Nanami sembra essere ancora in piedi, anche se come accennato porta ancora addosso dei segni indelebili e mortali dello scontro. Manca poco prima della conclusione di questo arco narrativo e quindi momenti del genere saranno presenti quasi in ogni puntata: quale sarà il destino di Nanami, Maki e Naobito? Non ci resta che attendere le prossime settimane.

