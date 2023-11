Dragon Ball: svelate le promozioni inedite sulla serie con Bulma

Bulma, nonostante non sia un Guerriero Z, rappresenta senza dubbio uno dei personaggi più iconici di Dragon Ball. Stiamo parlando probabilmente del personaggio più geniale e intelligente della serie, insieme a suo padre con il quale gestisce la Capsule Corps. E anche se non ha mai combattuto, ha spesso dato un supporto ai suoi amici. Bulma ha debuttato nel primo episodio dell’anime di Dragon Ball e tutti gli appassionati l’hanno vista coinvolta in situazioni pericolose fino a innamorarsi di Vegeta. Con il presente articolo vogliamo riportare alcune nuove promozioni inedite per la serie anime di Dragon Ball, che mettono Bulma al centro dell’attenzione.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider Herms98. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Manga artist Gaku Miyao shows off the DB artwork he did for the Showa Note line of notebooks in the 80s. While Toei animators handled the action side of DB, these notebooks were aimed at girls and centered on Bulma. Miyao tried to draw the sort of Bulma that Toriyama wouldn’t. https://t.co/ipLbiBvoBb pic.twitter.com/ikwt7OCY57 — Todd Blankenship (@Herms98) November 11, 2023

Come si può vedere, queste illustrazioni di Bulma sono realizzata dal mangaka Gaku Miyao. Lo scopo di questa campagna era di pubblicizzare dei quaderni indirizzati alle ragazze.

Con Bulma i fan hanno scoperto l’esistenza delle famose sette sfere del drago, che se raccolte tutte consentivano di evocare un Drago capace di esaudire ogni desiderio. E la moglie di Vegeta, con i suoi dispositivi tecnologicamente avanzati, le raccoglieva per esprimere regolarmente desideri per migliorare il suo aspetto fisico. Con il trascorrere degli eventi e delle criticità avvenute, Shenron ha esaudito desideri molto più seri, fino a quello che abbiamo visto nell’ultimo film della serie. Il Drago infatti ha permesso a Piccolo di sbloccare due forme inedite per combattere Gamma 1, Gamma 2 e Cell Max.

Dragon Ball non è sempre stata una serie anime incentrata su battaglie incredibili e trasformazioni in Super Saiyan. Quando Son Goku è apparso per la prima volta, la serie aveva la sua giusta dose di combattimenti ma mescolava anche c’era molto umorismo. E Bulma aveva legato molto con Goku con il quale aveva iniziato a viaggiare per il mondo. Successivamente gli animatori della Toei Animation hanno colto l’occasione per concentrarsi sull’azione della serie, ma il mangaka Gaku Miyao aveva in mente alcune idee diverse.

Al momento la serie Super porta avanti la serializzazione del franchise come manga. E Toyotaro si sta avvicinando capitolo dopo capitolo alla fine dell’adattamento manga dell’arco Super Hero. Molti lettori stanno ora iniziando a immaginare su quali eventi si concentrerà in futuro, poiché ci sono alcuni grandi temi da approfondire, come ad esempio il ritorno di Freezer con la sua nuova trasformazione.

Fonte – Comicbook