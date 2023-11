L’Attacco dei Giganti: il finale dell’anime svela una scena post credits

L’episodio finale de L’Attacco dei Giganti è finalmente andato in onda in Giappone, sancendo così la conclusione definitiva della serie anime. Il gran finale della terza parte dalla quarta stagione finale dura circa novanta minuti, e questo non presenta solo alcuni dei momenti più brutali e scioccanti di sempre. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che presenta anche una scena post-credits che potrebbe stupire i fan.

Chiaramente prima di andare avanti ci teniamo a precisare che il presente articolo presenterà degli spoiler. Quindi consigliamo a chi non ha ancora guardato l’episodio di non proseguire ulteriormente.

Dopo una lotta sanguinosa e violentissima che ha visto Eren Jaeger sterminare una popolazione, tutto si conclude nell’unico modo possibile. Il protagonista infatti viene ucciso, ponendo fine a ogni cosa. Fortunatamente, il combattimento non costa la vita a nessuno dei soldati, che riescono a vincere senza spargimenti di sangue dalla loro parte. Oltre a Eren, anche Zeke Jaeger, il Gigante Bestia, muore per mano di Levi. Il capitano dell’esercito ricognitivo infatti riesce ottenere la tanto desiderata e rimandata vendetta.

La scena post-credits de l’Attacco dei Giganti dell’episodio finale mostra il mondo creato da Isayama in un lontano futuro. Tutto è ambientato molto tempo dopo la loro battaglia contro Eren. La scena dei titoli di coda offre agli spettatori uno sguardo al funerale di Mikasa, poiché il soldato aveva vissuto una lunga vita ed era ormai invecchiata. Vedendo un giovane esploratore imbattersi nello stesso albero che diede a Ymir i suoi poteri da Giganti tanti anni fa, pare che il ciclo sia destinato a continuare.

Sebbene questa scena post-credits lasci la porta aperta a un potenziale sequel, il mangaka Hajime Isayama non ha condiviso alcun piano per continuare la storia de L’Attacco dei Giganti. Per essere più chiari, il mangaka ha sempre confessato la sua intenzione a non tornare a disegnare. Tutto però è cambiato quest’anno. con l’annuncio di uno spin-off speciale della serie che sarà incentrato sull’infanzia di Levi. Il suo debutto è previsto per l’anno prossimo, il 30 aprile e sarà pubblicato come parte di un artbook de L’Attacco dei Giganti.

