Tra le uscite DC targate Panini del 19 ottobre 2023 si segnala il volume Batman Vs. Robin: Lazarus Planet Special che raccoglie varie storie collaterali dell’evento che ridefinisce lo status quo del DC Universe, oltre che all’esordio del nuovo ciclo di Action Comics dedicato alla Super-Famiglia sulle pagine di Superman.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 19 ottobre 2023.

Le uscite DC Panini del 19 ottobre 2023

Superman 53

6,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1051 (I, III), #1052 (III), #1053 (III)

La Super Famiglia si riunisce attorno a Kal-El!

Lois e Clark annunciano l’arrivo di due nuovi super-figli che indosseranno la “S”!

Ma a Metropolis gli estremisti anti-alieni protestano contro il ritorno di Superman… e Metallo colpisce!

In appendice, le nuove avventure di Power Girl!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 10

Batman/Superman 40

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #10

Il piano di Batman e Superman per rendere il giovane David un vero eroe prende una svolta inaspettata.

Joker e la Chiave hanno infatti trasformato il sempre più potente Boy Thunder in una bomba a orologeria ambulante!

Nel frattempo, i Teen Titans scoprono l’oscuro segreto che il ragazzo ha nascosto ai Migliori del mondo…

Mark Waid e Dan Mora svelano le loro carte dando vita a un folgorante colpo di scena!

Batman Vs. Robin: Lazarus Planet Special

22,00 €

Contiene: Lazarus Planet: Assault on Krypton (2023) #1, Lazarus Planet: We Once Were Gods (2023) #1, Lazarus Planet: Legends Reborn (2023) #1, Lazarus Planet: Next Evolution (2023) #1, Lazarus Planet: Dark Fate (2023) #1, Monkey Prince (2022) #10/11

Il perfetto compendio all’evento DC dell’anno, Lazarus Planet!

Una serie di storie realizzate dai migliori autori in circolazione fanno luce sugli effetti della tempesta che si è scatenata sull’Universo DC.

Quale sarà il destino di Jonathan Kent? Themyscira sopravvivrà?

E cosa succederà a Shazam! e alla Roccia dell’Eternità?

Superman 1

Colui che Cadde

DC Rebirth Collection

18,00 €

Contiene: Superman (2018) #29/32, Action Comics (1938) #1029

L’inizio delle avventure di Superman scritte da Phillip Kennedy Johnson!

Quando un pianeta alieno invia una richiesta di aiuto proprio mentre i poteri di Kal-El cominciano a svanire, l’Uomo d’Acciaio e suo figlio dovranno rispondere all’appello.

Ma nelle sue avventure nel XXXI Secolo, Jon Kent ha saputo che presto suo padre sparirà dalla sua vita.

Che sia giunto il momento per uno straziante passaggio di consegne?

Il Corpo delle Lanterne Verdi 3

Caccia agli Anelli

DC Maxiserie

23,00 €

Contiene: Green Lantern Corps (2006) #19/20, #23/32

Dopo gli straordinari eventi della Guerra del Corpo di Sinestro non ci sarà tregua per le Lanterne Verdi!

Lo spietato Mongul ha messo le mani su un anello giallo e per Guy Gardner e Kyle Rayner sono grossi guai!

Uno scontro con le nuove Lanterne Viola ci porterà sempre più vicini all’inevitabile Guerra delle luci e alla Notte più profonda!

Un grande classico realizzato dall’amatissimo team creativo composto da Peter J. Tomasi e Patrick Gleason (Batman and Robin)!

Lanterna Verde/ Freccia Verde

DC Library

36,00 €

Contiene: Green Lantern (1960) #76/87, #89, Flash (1959) #217/219, #226

Continue battaglie intergalattiche sembrano aver fatto dimenticare a Hal Jordan le sue umili origini terrestri.

Freccia Verde è intenzionato a ricordargli come scindere bene e male, giusto e sbagliato sia spesso impossibile sulla Terra.

I due compiranno un lungo viaggio nell’entroterra americano. L’obbiettivo? Ristabilire un contatto tra la Lanterna Verde del Settore 2814 e la sua gente!

Una pietra miliare del fumetto americano firmata da due eccezionali autori, Dennis O’Neil e Neal Adams, raccolta in un corposo cartonato!

Wonder Woman di George Pérez 1

DC Absolute

70,00 €

Contiene: Wonder Woman (1987) #1/24, Wonder Woman Annual (1988) #1

Il suo nome è Diana, ed è la principessa dell’isola di Themyscira. Ma i più la conoscono come Wonder Woman!

Comincia qui l’edizione integrale delle storie scritte e disegnate dal leggendario George Pérez!

L’inizio di una nuova era per Wonder Woman che in una lunga run, ancora oggi ritenuta una pietra miliare della storia del fumetto, viene attualizzata e ritrova il suo posto nell’olimpo dei più importanti supereroi DC.

Con le firme di altri mostri sacri della storia dei comics, come Len Wein, Bruce Patterson e Brian Bolland!