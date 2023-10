Il terzo capitolo di Kagurabachi è stato pubblicato la settimana scorsa su Manga Plus e già da questo momento la storia comincia a farsi molto interessante. Dopo i primi due capitoli che hanno visto la storia drammatica del protagonista, a quanto pare la vicenda si è spostata nuovamente al presente, successivamente ai flashback dello scorso capitolo che hanno visto la morte del padre di Chihiro.

Il cliffhanger in questione ha messo l’apatico e cinico protagonista contro uno stregone potenzialmente di livello avanzato e come se non bastasse è stato anche introdotto un nuovo potere. Chihiro come ben sapete è a caccia dei ladri che hanno rubato le spade incantate di suo padre, uno spadaccino e fabbro leggendario, deceduto per mano di questi brutti ceffi.

All’interno del capitolo viene anche spiegato che il Giappone è il Paese in cui si usano maggiormente le katane e al momento questa cosa ha portato alla presenza totale di circa 1.000 stregoni, diminuendo drasticamente anche le possibilità del protagonista di trovare gli assassini di suo padre.

Kagurabachi 3: il cliffhanger mostra un nuovo potere (SPOILER)

Durante un dialogo con Char il lettore scopre che il personaggio ha notato una spada da cui usciva una nuvola, e questo attira l’attenzione appunto, del protagonista, visto che quest’ultima sembra essere proprio una delle katane rubate durante lo scorso capitolo. Il dialogo si interrompe perché arriva il nemico accennato all’inizio dell’articolo.

Lo stregone che afferra il personaggio senza dubbio lavora per qualcuno e proprio per questo motivo potrebbe anche appartenere alla squadra che ha rubato le spade forgiate dal padre del protagonista.

Il terzo capitolo e tutti gli altri sono disponibili giù sull’app Manga Plus, mentre il quarto è previsto sempre sulla piattaforma l’8 ottobre, ovvero questo domenica alle 17:00. Voi avete già letto questa tragica storia? Se sì diteci ovviamente la vostra.

