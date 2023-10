Uno degli eventi più interessanti e ricorrenti di Dragon Ball è senza dubbio l’episodio/capitolo in cui Piccolo distrugge la Luna, durante uno dei primi allenamenti con Gohan per via della sua natura Saiyan. Se ben ricordate in precedenza fu distrutta anche dal Maestro Muten per impedire a Goku di far danni nella sua versione Oozaru, e fu riportata nuovamente in cielo grazie alle Sfere del Drago.

Ora come leggiamo su Comic Book, il sito ufficiale di Dragon Ball ha chiesto ad un vero scienziato cosa succederebbe al Pianeta se Piccolo distruggesse veramente la Luna. Il professor Kentaro Terada della Osaka Universaity Graduate School ha discusso della questione, cominciando di quanto sia complesso distruggere la Luna:

“In realtà è molto complesso distruggere una Luna ma anche se ciò accadesse, Piccolo e Muten condannerebbero anche la Terra. La distruzione del satellite naturale, successivamente all’esplosione creerebbe anche degli enormi frammenti di meteoriti, condannando così tutti gli abitanti del Pianeta. Quando si estinsero i dinosauri si pensa che una roccia lunga 10 km colpì la Terra. Considerando che la Luna ha un diametro di 3.400 km, sarebbe lecito supporre che frammenti di 10 km è molto probabile che si formino. Se anche uno solo di questi colpisse la Terra, probabilmente causerebbe l’estinzione di tutti i mammiferi“.

Inoltre ha continuato in merito alle conseguenze sull’ecosistema terrestre: “Ricordiamo inoltre che senza la Luna non ci sarebbero le maree e di conseguenza sparirebbero anche le distese fangose e l’intero ecosistema dell’oceano verrebbe probabilmente distrutto. Non dimentichiamo anche le conseguenze sul clima: quest’ultima diventerebbe ancora più incasinato”.

Insomma, Dragon Ball si conferma ovviamente un’opera di fantasia, ma nonostante la risposta era quasi scontata è sempre bello approfondire determinati concetti insieme a professionisti dei vari settori presi in causa.

Fonte Comic Book