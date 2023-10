Jujutsu Kaisen: l’anime apre una nuova ipotesi su Geto

Jujutsu Kaisen con la nuova puntata ha messo al centro nuovamente la natura del rapporto originale tra Geto e Gojo. Comparso di recente il personaggio si è scoperto fin da subito essere un “recipiente” per una Maledizione e nulla di più, anche se di recente l’anima originale dello stregone è comparsa nuovamente in opposizione a Kenjaku, l’essere che ha intrappolato lo stregone supremo.

Da come potete vedere anche in calce, successivamente agli eventi della puntata 9, il piano per sigillare Gojo è attualmente in atto, anche se Kenjaku, “il Fake-Geto” ha avuto a che fare proprio con la versione originale del suo recipiente, che come vedete si è opposta al piano della Maledizione.

Poco prima di intrappolare definitivamente Gojo il corpo reagisce al richiamo dello stregone supremo e anche se non sappiamo se si tratta di memorie muscolare o altro, la lacrimuccia è senza dubbio scesa. In un certo senso è come se il copro appartenente in principio a Geto si stesse ribellando alla cattura di Gojo, avvolgendo intorno al collo una terza mano comparsa appunto dal nulla.

Il post di @goatoruclitjo recita infatti: “Kenjaku si è impossessato dei corpi per migliaia di anni, ha camminato nel corpo di Geto per mesi senza avere nessun problema, ma la prima volta che il corpo ha sentito la voce di Gojo chiamare il suo nome, Geto, quest’ultimo ha deciso di opporsi al suo possessore attuale: Kenjaku. Questo apre la teoria che i due siano anime gemelle.”



