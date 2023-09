Jujutsu Kaisen: il manga svela la scena più emozionante di sempre

Jujutsu Kaisen è una delle serie shonen più importanti e amate degli ultimi anni e recentemente il manga ha portato molti fan alle lacrime. Dopotutto, Gege Akutami riesce a toccare le corde del cuore di tutti, soprattutto dopo il capitolo più recente del manga. Di fatto il mese scorso Shonen Jump ha lanciato uno dopo l’altro i capitoli più intensi della serie. E ora, il manga ha dato sfogo alla scena più emozionante e commovente di sempre, concentrandosi sull’aspetto dell’aldilà in modo personale.

Il capitolo 239 di Jujutsu Kaisen debutta proprio in questo modo. Inizia con una visita a Suguru Geto, ormai morto da tempo. In breve tempo apprendiamo che sta aspettando i suoi compagni, tra cui Nanami e altri che hanno perso la vita. E, naturalmente, il gruppo è più vivace che mai ora che Gojo si è unito a loro.

Possiamo vedere l’Erede dei Sei Occhi seduto accanto a Geto, con la coppia che chiacchiera in modo divertente come sempre. I due discutono della lotta di Gojo contro Sukuna. In particolare discutono del motivo per cui lo stregone dai capelli bianchi desiderava aver conosciuto meglio il Re delle Maledizioni. Gojo sentiva un’affinità con Sukuna poiché entrambi erano considerati come l’apice dei loro mondi. La maledizione più forte e lo stregone più forte del mondo vivono vite singolarmente solitarie. Ma alla fine, Gojo dice che non è riuscito nemmeno a spingere Sukuna a combattere al suo massimo livello.

La sequenza dell’aldilà occupa la prima metà del capitolo 236, e conduce alla morte di Gojo con molta attenzione. Nonostante avesse un vantaggio sulla maledizione, Sukuna alla fine riesce a sconfiggere Gojo. E lo stregone perde la vita dopo essere stato tagliato in due. Naturalmente, i fan sono sotto shock per quanto accaduto, ma lo stesso Gojo sembra in pace con la sua morte. Dopotutto, l’ultima cosa che vediamo di questo personaggio nell’aldilà è lui che prega che tutto quello che vede e vive non sia solo la sua immaginazione. Quindi al momento non abbiamo nemmeno certezza se Akutami deciderà che è necessario far rivivere Gojo in futuro.

Quello che è accaduto nel manga sarà indelebile nelle memorie dei fan, dato che non tutti i mangaka hanno il coraggio di far fuori il personaggio più potente.

Fonte – Comicbook