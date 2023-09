Tra le uscite Planet Manga del 21 settembre 2023 si segnala l’esordio di Marmalade Boy Little Ultimate Deluxe Edition, in cui la maestra Wataru Yoshizumi riprende in mano la sua opera più famosa, ed i sei volumi di Black-Box, l’appassionante manga sulla boxe di Tsutomu Takahashi, disponibili anche in cofanetto, e i tre di Ayashimon, action comedy soprannaturale di Yuji Kaku.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 21 settembre 2023.

Le uscite Planet Manga del 21 settembre 2023

Black-Box

42,00 €

UNA MINISERIE COMPLETA DELL’AUTORE DI SIDOOH, NEUN E JUMBO MAX

Siete amanti del binge reading e volete gustarvi d’un fiato tutti e sei i tankobon di questo appassionante manga sportivo? Nessun problema: sugli scaffali delle migliori fumetterie troverete un prestigioso cofanetto contenente l’intero spokon di Tsutomu Takahashi.

Black-Box 1

7,00 €

CONTRO TUTTO E TUTTI

Il padre è in carcere per omicidio. Il fratello è stato arrestato per lo stesso crimine. Ryoga Ishida è il membro più giovane di quella che chiamano Murder Family, ma sembra non curarsene. Ha in testa solo una cosa: diventare un campione di boxe!

Black-Box 2

7,00 €

PUGNI E CALCI. CHI SARÀ IL PIÙ FORTE?

Da quando è pugile professionista, Ryoga Ishida inanella vittorie. Ora però a sfidarlo c’è Leon Shido, l’astro nascente della kickboxing nipponica. Basta uno sguardo, e nella mente di entrambi risuona il gong. Si combatte! Senza spettatori, senza giudici, senza allenatori…

Black-Box 3

7,00 €

UNA MACCHINA ASSASSINA

Ryoga Ishida e Leon Shido si sono affrontati a porte chiuse per saziare il desiderio di battersi. Chi avrà vinto? Di certo, il boxeur della Murder Family dovrà affinare le proprie tecniche in vista dei prossimi incontri… E chi può aiutarlo, se non il pugile che ha costretto al ritiro suo padre?

Black-Box 4

7,00 €

UNA BRUTALE SETE DI SANGUE

Leon Shido ha lasciato la Spark, è passato al pugilato e ha preteso di fissare un match contro Ryoga, che nel frattempo ha liberato i demoni nascosti dentro di sé. Il giorno della sfida, la loro determinazione tingerà il ring di un buio nero come la notte…

Black-Box 5

7,00 €

SOLTANTO IL PIÙ FORTE POTRÀ SOPRAVVIVERE

Tra Ryoga e Leon si sta consumando un match drammatico. Per aiutare il suo pugile, Koyanagi infiamma la sfida intervenendo ben oltre i limiti del regolamento. Nell’istante in cui viene sferrato il colpo da cui dipende il destino di entrambi i boxeur, nella Korakuen Hall non si sente più un solo respiro.

Black-Box 6

7,00 €

L’ULTIMA SFIDA TRA RYOGA E LEON NEL VOLUME CHE CONCLUDE QUESTA IMPERDIBILE MINISERIE SPORTIVA

Annullato il primo match, Ryoga vuole incrociare di nuovo i guantoni con Leon Shido, anche se ciò comporta il rischio di perdere l’opportunità di indossare la cintura del campione. Ossessionati dalla rivalità, i due pugili tornano sul ring come spinti da una maledizione.

Tenken – Reincarnato in una Spada 11

7,00 €

My Home Hero 10

7,00 €

INIZIA IL RACCONTO DEL PASSATO DI KASEN

Le indagini mettono il clan sempre più alle strette, ma quando entra in scena il nome di Kubo, tutto può cambiare. Intanto, Tetsuo decide di raccontare a Reika di come lui e Kasen si sono conosciuti.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Marmalade Boy: Ultimate Deluxe Edition 1

9,90 €

PIÙ CHE UN SEQUEL… UN RACCONTO EXTRA AMBIENTATO DIVERSI ANNI DOPO!

Questa è la storia di Rikka e Saku, la sorellina e il fratellino di Miki e Yu, i due protagonisti di Marmalade Boy. Rikka vive in una famiglia di sei persone, composta dal coetaneo Saku, dai loro padri e dalle loro madri. Una famiglia normale? Nì!

L’Usuraio 42

9,00 €

Kijin Gentosho: Demon Hunter 1

7,00 €

UN GUERRIERO CHE ATTRAVERSA OLTRE 170 ANNI DI STORIA

In pieno periodo Edo, Jinta è il guardiano del santuario del villaggio di Kadono e ha il compito di proteggere la sacerdotessa, sua amica d’infanzia. Ma quando affronta due misteriosi demoni, scopre che questi sono al corrente di informazioni su un remoto futuro…

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 5

7,00 €

LA POSTA IN GIOCO È SEMPRE PIÙ ALTA E ANCHE LA YAKUZA ENTRA A GAMBA TESA

Shiro si è avvicinato troppo al sole. Non può più rimandare l’incontro con il primo ministro. Intanto Lon Aterof è sempre più spietato e crudele, pronto a eliminare ogni possibile minaccia. Saranno in grado Ichiro e Shiro di fermare la spia o per loro non c’è più scampo?

IL MANGA DA CUI È TRATTO IL LIVE ACTION

Ayashimon Pack

15,60 €

I TRE VOLUMI DELLA SAGA COMPLETA ANCHE IN UN’UNICA SOLUZIONE CON UNA COVER WRAPAROUND

Ne mondo della yakuza si nascondono gli Ayashimon, spiriti che per ottenere un corpo si nutrono di timore e denaro. Maruo è un essere umano che si ritrova invischiato in una devastante guerra tra bande… Diventerà abbastanza potente da rivaleggiare con mostri e demoni? Consigliato ai fan di Jujutsu Kaisen.

Ayashimon 1

5,20 €

UNA FORZA MOSTRUOSA

Maruo si è allenato duramente per raggiungere il livello dei suoi adorati eroi manga. Peccato che le sue doti siano inutili nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, grazie a Urara, un’ayashimon in cerca di vendetta, si troverà catapultato in un mondo fatto di patti sacri e scontri all’ultimo sangue…

Ayashimon 2

5,20 €

NON È TEMPO DI RIPENSAMENTI

Maruo viene sconfitto da Akari Doppo! Inizia così una ritirata che porta Urara a dubitare di se stessa… Ma urge il reclutamento di nuovi alleati per combattere lo strapotere dell’Enmakai. Per il clan Urara è tempo di un nuovo, roboante scontro con uno dei più fedeli alleati di Kio.

Ayashimon 3

5,20 €

L’ENMAKAI È INARRESTABILE

Akari Doppo ha sferrato l’attacco contro ogni oppositore. Nonostante si sia alleato con l’unione Todoroki, il clan Urara deve portare dalla propria parte l’ultima grande associazione un tempo fedele a Kio. A Maruo non resta che… trascendere la propria umanità e diventare un Marebito!

Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 7

14,90 €

IL GRAN FINALE DI UN CULT SENZA TEMPO

La Seele ha deciso di scatenare il Third Impact. Mentre si combatte l’ultima battaglia, Gendo tenta di portare a termine il suo piano. Vita o morte, speranza o disperazione, salvezza o condanna: il futuro dell’umanità è un’incognita, ma sia la fine che l’inizio possono scaturire solo dal cuore di Shinji.

IL MANGA DELLA SERIE DISPONIBILE SU NETFLIX

Happy! 6

13,90 €

Miyuki ha mollato la scuola, non ha un lavoro, è stata cacciata di casa e deve restituire un debito di centinaia di milioni di yen! Come può una ragazza farsi carico di un peso simile? Ma lei è speciale! La sua grinta, la sua forza d’animo e il suo talento le permetteranno di guadagnare tanti soldi con il tennis… o forse no? La divertentissima commedia di Naoki Urasawa.

Happy! 7

13,90 €

Miyuki Umino, la giovane tennista indebitata fino al collo per colpa del fratello maggiore, è a un bivio. Sta per giocare la finale di un torneo ufficiale: se vince guadagnerà tre milioni di yen, ma se perde incasserà, in segreto, molti più soldi. Cosa fare? Inoltre, Keiichiro farà il suo debutto come professionista e Choko, più furba e astuta che mai, ne combinerà un’altra delle sue in un albergo a ore…

Happy! 8

13,90 €

La povera Miyuki ha deciso di estinguere il debito del fratello giocando a tennis. Ma dovrebbe vincere tutti i tornei del mondo per mettere insieme quattrocento milioni di yen! E ha solo un anno di tempo! Ad aiutarla, un coach alcolizzato, un tirapiedi dell’esattore, un signorino di buona famiglia viziato, una collega tennista forse innamorata di lei… Una commedia a fumetti dal tocco inimitabile, opera del geniale Naoki Urasawa.

Happy! 9

13,90 €

Miyuki Umino è più che mai in ristrettezze economiche, ma deve mantenere tre fratellini e pagare un grosso debito. Benché tutti le mettano i bastoni fra le ruote, lei non si arrende. Sa che l’unico modo per risolvere i suoi problemi è continuare a giocare a tennis e diventare un’atleta di livello mondiale. Al momento è negli Stati Uniti, dove si svolge il celebre US Open…

Happy! 10

13,90 €

Miyuki Umino dal Giappone è arrivata negli Stati Uniti! L’obiettivo è partecipare al prestigioso US Open. Ma questa non è la storia di una ragazza che realizza il suo sogno: il tennis è l’unica possibilità che Miyuki ha per guadagnare una stratosferica cifra di denaro. O così, o… la mafia la farà lavorare in un locale a luci rosse per tutta la vita! Una divertentissima commedia scritta e disegnata dal celebre Naoki Urasawa.