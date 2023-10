L’Artista – Vere Ed | Recensione

Un albo illustrato poetico e variopinto consigliato per i bambini alle prese con i loro primi estri creativi. Utile per insegnare l’importanza di esprimersi e non lasciarsi abbattere dalle prime difficoltà.

Alfredo Paniconi 2023-10-02T07:08:17+02:00 Un albo illustrato poetico e variopinto consigliato per i bambini alle prese con i loro primi estri creativi. Utile per insegnare l’importanza di esprimersi e non lasciarsi abbattere dalle prime difficoltà. Testi: Ed Vere Illustrazioni: Ed Vere Traduzione: Alessandra Valtieri Casa Editrice: Lapis Genere: Poetico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 40 pp. Formato: 21,2×28 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2023 Prezzo: 15,90 €

La definizione è stata largamente dibattuta nei secoli. Sin da quando si è iniziato a ragionare sulla sua importanza. Sia dal punto di vista culturale che come vera e propria tipologia di profilo professionale. Spesso questa parola è un po’ inflazionata e si definisce artista qualsiasi artigiano o performer in circolazione. In questo albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi, si cerca di dare una definizione molto dolce e particolare del termine. L’Artista, è un albo illustrato scritto e illustrato da Vere Ed, tradotto da Alessandra Valtieri e pubblicato da Lapis Edizioni nel marzo 2023. Il titolo originale, è uscito in inglese con Penguin Random House nell’aprile 2023, con il nome di The Artist.

In questo albo illustrato la protagonista è una piccola draghetta con l’estro creativo molto sviluppato. La narrazione è portata avanti in parallelo da testo e illustrazioni. Non viene descritto in maniera didascalica ciò che avviene nelle immagini. Ma viene narrato cos’è un artista e cosa lo rende tale. Sin dalle prime fasi della scoperta della propria creatività. Il bisogno di cambiare luogo dove manifestare il proprio estro creativo. Fino ad arrivare al momento in cui l’arte che si esprime viene notata all’esterno e viene valutata. L’artista è narrato come un qualcuno che riesce a vedere sempre la bellezza che lo circonda e riesce a narrarla usando il proprio filtro interiore.

Vere Ed in questo suo albo illustrato pone l’accento sulla bellezza che ci circonda. Ma anche di come l’artista riesce a captare il mondo pieno di colori, di gioia e di bellezza che lo circonda per esternarlo a sua volta attraverso la sua arte. A differenza di chi spesso va di fretta e non si accorge di ciò lo circonda, l’artista ha la sensibilità giusta per captarlo e accorgersene. Mette quindi in connessione l’esterno con la sua fantasia e le sue emozioni. Creando nuove cose mischiando quello che vede con quello che immagina.

Il risultato è un modo che da color cartone, come è il fondo delle pagine di questo albo, si colora in maniera esplosiva dietro al pennello della piccola artista. Il suo desiderio è quello di mostrare al mondo come vede lei quello che la circonda e restituire amplificato quel tripudio di colori. Armata di pennelli e di matite colorate, si mette in viaggio verso una grande città. Quel posto non è scelto a caso. Infatti è un luogo caotico e frenetico in cui tutti sono sempre di corsa e distratti. Sui muri spogli della città, l’Artista inizia a realizzare le sue variopinte creazioni, via via sempre più grandi. In questo modo, la gente, dapprima distratta, inizia a rallentarsi e ad osservare incantata le sue opere.

Ed Vere attraverso le sue magnifiche illustrazioni realizzate con china nera e colorazione digitale, rappresenta in maniera simbolica il passaggio cromatico da un mondo brullo visto dalle persone distratte. Fino ad un mondo variopinto e allegro dopo il passaggio di un artista che riesce ad evidenziare la bellezza che circonda ognuno di noi. Il suo stile illustrativo, sintetico nel disegno e prorompente nei colori, è perfetto per rappresentare al meglio i vari passaggi narrativi e a trasmette in maniera chiara il messaggio veicolato.

Conclusione – L’Artista

L’Artista è un albo poetico e delicato che fa degli accostamenti cromatici variopinti una sorta di filo che collega ogni parte del libro stesso. La storia è semplice e ben interlacciata attraverso il testo e le illustrazioni. Il ritmo narrativo è placido e incalzante. La protagonista è ben caratterizzata e circondata da tanti personaggi secondari che fanno da contorno ma non assumono un vero e proprio ruolo secondario. I colori sgargianti che fuoriescono dal pennello della piccola draghetta riempiono ogni pagina in maniera esplosiva ed allegra.

Il messaggio veicolato da questo albo è molto importante che spesso è dimenticato quando si raggiunge la maggior età. Dentro ognuno di noi c’è un artista se si ha la capacità di riuscire a vedere la bellezza che ci circonda. Bisogna prendere il tempo di rallentare e trovare la giusta prospettiva per osservare l’insieme. In questo, senza dubbio, questo albo illustrato centra il suo obiettivo. Infatti è consigliato sia per i bambini che amano disegnare, ma anche per chi riesce a cogliere la bellezza che c’è nel mondo, nonostante le difficoltà che ognuno di noi può incontrare lungo il cammino.