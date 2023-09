Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 potrebbe uscire davvero preso sugli scaffali e online, secondo un leak citato recentemente da Comic Book. L’utente in questione sarebbe @EmperorBigD, conosciuto dagli appassionati di Dragon Ball per la rivelazioni di queste affermazioni, a volte veritiere e a volte no, come accade con quasi tutti i leaker del settore.

Fatto sta che sul profilo Twitter/X appena citato si parla di un’uscita non troppo lontana per questo quarto capitolo di uno dei picchiaduro a tema Dragon Ball Z più apprezzati di sempre, se non la saga più amata di sempre dagli appassionati dell’opera di Akira Toriyama.

Il post cita: “Tenkaichi 4 arriverà prima di quanto si pensi”, alimentando numerose teorie tra il pubblico, visto che alla fine l’informazione non è molto precisa e restringe il campo della data di uscita senza donare alla fine qualche indizio per capire meglio quando sarà.

Il leaker afferma che questa settimana dovrebbe ricevere degli aggiornamenti sulla data di uscita del gioco, e appena ottenute le condividerà con noi. Detto questo potrebbero esserci delle notizie ufficiali al Tokyo Game Show, un evento a cui Bandai Namco è solita partecipare in maniera importante.

Tenkaichi 4 is coming sooner than people realize. — Geekdom101 (@EmperorBigD) September 10, 2023

Non sappiamo niente al riguardo e tale informazione potrebbe essere come spesso accade distorta e anche falsa. Fatto sta che il leaker qualcosa di veritiero lo ha condiviso e forse tra qualche settimana Bandai veramente ci condividerà la data di uscita ufficiale del gioco a tema Dragon Ball, confermando magari una data per l’anno prossimo.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 è sicuramente uno dei titoli più attesi dal pubblico e Bandai mostrerà senza dubbio un trailer o diffondere una data di uscita ufficiale durante un qualche evento importante. Voi state attendendo questo nuovo capitolo della nota e storica saga picchiaduro?

Fonte Comic Book