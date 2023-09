One Piece, Zunisha e il leggendario legame con Joy Boy

One Piece con le puntate e i capitoli inerenti al Risveglio del frutto di Luffy, ha mostrato ancora una volta Zunisha, il leggendario elefante che a quanto pare ha anche un legame con Joy Boy, il guerriero del Sole. Durante lo scontro con Kaido sembra essere proprio l’animale a preannunciare l’arrivo di questo enigmatico personaggio e insieme ad esso anche il Risveglio del Frutto del Diavolo di Cappello di Paglia.

Zunisha è la creatura più antica del mondo di One Piece, vista la sua età che raggiunge i 1000 anni: per forza di cose la creatura ha un collegamento con il Secolo Vuoto e conosce eventi mai visti e descritti all’interno di One Piece: come accennato ha un collegamento con lo stesso Joy Boy, su questo non ci sono dubbi.

Dopo Dressrosa i Mugiwara partono per una nuova avventura, raggiungendo un’isola che a quanto pare si trova proprio sul dorso dell’elefante Naitamie-Norida noto come Zunesha, che è stata la dimora della tribù dei visoni per diversi secoli: quindi parliamo di un elemento molto importante per il mondo di One Piece.

One Piece: la rilevanza di Zunisha e la sua consapevolezza del Secolo Vuoto

Durante un attacco di Jack the Drought l’elefante prima di difendersi chiede il permesso alla “Voce di tutte le Cose”, e dopo aver risolto la situazione Momonosuke spiega agli altri di come Zunisha debba vagare per il mondo senza una meta, per punizione di un crimine commesso anni prima. Proprio qui sorge una domanda: cosa ha commesso l’elefante? La risposta potrebbe essere vicina e potenzialmente un personaggio potrebbe conoscere la risposta.

Nella saga di Wano leggiamo alcuni estratti del diario di Kozuki Oden, dove scrive che Zunisha collaborava con Joy Boy durante il Secolo Vuoto. Questo dettaglio segna il collegamento con la leggendaria figura di One Piece e Zunisha, e in più offre nuove informazioni per quanto riguarda i crimini commessi dalla creatura.

Col susseguirsi del racconto scopriamo che Zunisha ha pagato le pene per delle azioni di Joy Boy, quindi a rigor di logica possiamo anche constatare di come i due avevano un legame indissolubile. Fino al Risveglio di Luffy l’elefante non sembrasse avere molta importanza nella storia, ma quando i Tamburi della Liberazione suonano i suoi occhi si illuminano.

Quando Luffy risorge dalle ceneri sembra farlo anche il leggendario animale, confermando l’ancora misterioso legame con la leggendaria figura di Joy Boy. Una volta conclusa la saga di Wano l’elefante torna a vagare per il mondo come fatto inizialmente, ma ovviamente la sua avventura non si conclude qui.

One Piece: Chi è Zunisha? Qual è il suo legame con Joy Boy?

Nonostante abbiamo avuto conferma con il legame con Joy Boy come sempre Oda ci lascia con più domande che risposte, perché alla fine non siamo a conoscenza di nulla riguardante il Secolo Vuoto e non abbiamo un quadro chiaro sulle azioni di Joy Boy che hanno condotto l’elefante a vagare nel mondo senza una meta e senza un obiettivo, ubbidendo alla “Voce di tutte le cose”. Che Zunisha mantenga parte dello spirito del leggendario Joy Boy?

Una creatura millenaria misteriosa e senza dubbio importante per questa saga finale, dove per forza di cose rivelerà parte del suo passato con una delle figure più importanti del mondo di One Piece, nonché uno dei problemi più grandi del Governo Mondiale. Ora Nika risiede in Luffy e dobbiamo solo attendere i prossimi capitoli per scoprire tutti i segreti inerenti a tale figura, sbloccando anche il valore dello stesso Zunisha.

Al momento manga e anime sono fermi, in attesa della pubblicazione della serie Netflix in uscita il 31 agosto. Cosa ne pensate?

Via CBR