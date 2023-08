Dynit annuncia il box set di Fullmetal Alchemist Brotherhood: Gate Of Truth

L’editore italiano Dynit ha annunciato direttamente dalla pagina facebook ufficiale il box set di Fullmetal Alchemist Brotherhood: Gate Of Truth. Si tratta dell’edizione definitiva di una grande opera senza tempo che sarà disponibile il prossimo novembre. Ma tutti i fan interessati possono procurarsi un set fino all’11 agosto, che corrisponde anche alla data della chiusura degli ordini.

Quindi tutti coloro che sono determinati a comprare questo box di Fullmetal Alchemist: Brotherhood possono cliccare qui per pre-ordinare il box. Tra gli elementi presenti all’interno di questa edizione speciale abbiamo il piacere di anticipare che i fan troveranno un Digistack da 8 Blu-ray con l’intera serie insieme all’ultimo episodio inedito con nuovo doppiaggio italiano. La qualità degli episodi, inoltre, sarà rimasterizzato in alta definizione. Ci sarà anche un Digistack da 10 DVD, sempre contenente tutta la serie con l’ultimo episodio inedito con nuovo doppiaggio italiano.

Ma non finisce qui, in quanto ai fan sarà anche garantito un Graphic art book da 24 pagine e un booklet illustrato da 64 pagine. L’edizione speciale di Fullmetal Alchemist conterrà una riproduzione della pietra filosofale, 2 monete commemorative un poster della mappa di Amestris, 3 special character cards e ben 4 oav degli episodi speciali.

Brotherhood è uno degli adattamenti anime più amati in tutto il mondo, prodotto dallo studio Bones. Diretto da Yasuhiro Irie questo è tratto dall’omonimo manga di Hiromu Arakawa ed è il secondo adattamento della serie. Brotherhood però non è una continuazione della prima. Infatti la storia segue più fedelmente gli avvenimenti del manga, seppur presentando qualche differenza. Fa eccezione il primo episodio, che ruota attorno a un personaggio che non esiste nel manga, mentre la versione cartacea in pratica inizia con gli avvenimenti dell’episodio 3.

Il manga quindi si concentra sui giovani alchimisti Edward e Alphonse Elric, ossia due fratelli in viaggio per la nazione di Amestris alla ricerca della leggendaria pietra filosofale. Il loro obiettivo è di riottenere i loro corpi originari persi in una trasmutazione umana finita male. Fullmetal Alchemist è uno dei manga di maggior successo commerciale in Giappone ed è la serie più venduta della casa editrice Square Enix. In tutto il mondo la serie shonen ha venduto oltre 14 milioni di copie, raggiungendo così la somma totale di 64 milioni di copie vendute.

