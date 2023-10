Dungeons and Dragons: recensione del film GDR ora in home video

Titolo originale: Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves

È disponibile in home video con Paramount Pictures e Plaion Pictures Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri, l’adattamento del celebre gioco di ruolo che ha sorpreso tutti. Sorpreso perché si è rivelata una trasposizione che ha saputo mettere su schermo lo spirito del gioco. È stato come vedere le partite più scanzonate e divertenti prendere vita, con grande autoironia.

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate, dando vita a un’avventura esilarante e ricca di azione.

Dungeons and Dragons: il film

Il gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo diventa una pellicola di puro intrattenimento per tutta la famiglia che coniuga perfettamente tutte le età. Certificato “fresh” su Rotten Tomatoes con un punteggio da parte del pubblico del 93%, Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri si adatta tanto ai fan della prima ora quanto ai neofiti dei GDR.

La pellicola è caratterizzata da un cast stellare: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Regé-Jean Page, Justice Smith e Sophia Lillis. Gli interpreti vestono i panni di un gruppo di ladri avventurieri, incarnando perfettamente lo spirito del famosissimo gioco di ruolo. Tutti perfettamente in parte, soprattutto Grant oramai fedele ai ruoli del villain sopra le righe.

Gli spettatori meno avvezzi potrebbero rimanere perplessi su alcuni passaggi perché manca loro il background. Gli si passa sopra volentieri considerando l’aspetto di puro intrattenimento della vicenda con alcune trovate geniali, come il drago obeso.

Dungeons and Dragons: l’edizione home video

Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri è disponibile in versione DVD, Blu-Ray, SteelBook 4K Ultra HD + Blu-Ray e Collector’s SteelBook 4K Ultra HD + Blu-Ray, edizione limitata che comprende 6 cards da collezione e una esclusiva o-ring, in esclusiva su FanFactory e DVD-store.

L’edizione Blu-Ray ed entrambe le SteelBook 4K Ultra HD + Blu-Ray includono oltre un’ora di contenuti extra che coinvolgono e trascinano ancora di più gli spettatori nell’emozionante mondo di Dungeons & Dragons, tra interviste al cast, approfondimenti, scene inedite e molto altro. Vediamoli di seguito nel dettaglio.

Dai dadi ai draghi: onorare la tradizione è un dietro le quinte con il cast e la troupe per assistere all’emozionante viaggio che ha (ri)portato in vita il classico gioco da tavolo nell’esperienza D&D definitiva. Galleria dei furfanti: gli eroi di Dungeons & Dragons – Uno sguardo agli eroi del film un contenuto extra in compagnia del cast, con approfondimenti sui singoli personaggi e tutti i segreti che hanno permesso di portarli in vita sullo schermo. Spade, asce e risse epiche prova ad esplorare il making of delle epiche sequenze di combattimento. Uno sguardo dietro le quinte alle acrobazie sbalorditive e alle potenti armi che hanno dato forma a questa avventura d’azione.

Due contenuti speciali fanno parte anche dell’edizione DVD. Gag Reel riguarda i blooper e le scene tagliate. Fa capire come sul set si sia creato un clima di assoluto divertimento proprio come per i personaggi della storia. Scene eliminate ed estese include le sequenze tagliate mai viste al cinema, e anche qui ne rideremo delle belle!

Segnaliamo infine che l’edizione 4K contiene dei contenuti extra personali e limitati: Nemici fantastici permette di esplorare il lato oscuro di D&D con uno sguardo ai complessi e affascinanti cattivi del film. Dal villain semi-ridicolo di Hugh Grant alla strega affascinante ed inquietante di Sophia Lillis. Il Bestiario permette di scoprire gli effetti speciali degli animali fantastici del film. Ovvero le protesi e gli elaborati costumi che hanno portato alla creazione degli esseri magici e delle bestie fantastiche. Infine Forgiare i Regni Dimenticati permette di addentrarsi nei segreti che si celano dietro le emozionanti scenografie e le location mozzafiato di queste terre lontane.