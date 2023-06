One Piece 1085: qual è l’ultimo desiderio di Re Cobra?

La saga finale di One Piece prosegue nelle pagine del manga e con essa Eiichiro Oda coglie l’occasione per svelare tutti i segreti e i colpi di scena mai visti dai fan. Dopo gli eventi di Wano, One Piece ha puntato i riflettori su diversi personaggi, soprattutto poco presenti, concentrandosi su altri che nessuno si sarebbe aspettato di rivedere. Stiamo parlando di personaggi come Re Cobra di Alabasta. Il padre di Bibi ha preso la vita durante l’ultimo Reverie a Marijoa e tutti credevano che il colpevole fosse Sabo.

Ma non è andata così e il capitolo 1085 ha ripreso dal flashback di Sabo, spiegando finalmente cosa è davvero successo il giorno della morte del padre di Bibi. Con il presente articolo vogliamo parlare dell’ultimo desiderio che Cobra ha condiviso con Sabo, il quale era intervenuto in sua difesa contro gli Astri prima di morire.

Re Cobra muore dopo aver subito un attacco fatale da una freccia anomala, che finisce per trafiggere la parte superiore del busto. Mentre si aggrappa alla vita, il Re implora Sabo di informare Rufy di ciò che è accaduto, ma anche di rivelare qualcosa di incredibile. Anche se il capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria non voleva abbandonarlo, Cobra gli dice di aver realizzato una cosa. Ossia che Sabo non deve morire a Marijoa perché deve riportare un messaggio a Rufy e Bibi. Deve comunicare a entrambi che Rufy e la casata Nefertari condividono la famosa ‘D’.

Mentre il misterioso Im, continua segretamente a controllare le sorti del Governo Mondiale, non nasconde la sua frustrazione con coloro il cui nome porta la “D”. Afferma infatti che questo è il nome di quelli che si opponevano al Governo.

Cobra è riuscito a consegnare il messaggio a Sabo. Ma l’amico di Rufy deve ancora incontrare Cappello di Paglia e Bibi. Il mistero più grande che Oda deve ancora rivelare è l’identità segreta di Im. E molti fan sostengono che questo sarà l’avversario finale di Monkey D. Rufy. Prima di arrivare a questo punto ci vorrà un po’ di tempo, anche perché Oda rimarrà fermo per un mese. La pausa, che abbiamo riportato recentemente, è dettata dal bisogno del mangaka di recuperare dall’astigmatismo.

Fonte – Comicbook