One Piece: Oda modificò la storia di Nami nel film del 2009

One Piece nel corso degli anni ha offerto tanti contenuti ai suoi appassionati in termini di adattamenti anime e lungometraggi di animazione. Il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda è in corso dal 1997 e ad oggi conta un totale di 15 film. Quello più recente si intitola One Piece Film: Red e ha debuttato in Giappone il 6 agosto 2022, mentre in Italia il 1° dicembre dello stesso anno.

Eiichiro Oda ha da sempre preso parte alla realizzazione dei film, dando sempre prova della sua intensa dedizione per il suo lavoro, senza trascurare chiaramente il manga. Con il presente articolo vogliamo riportare un aneddoto condiviso da Oda stesso nel 2016 riguardante il film intitolato One Piece: Avventura sulle isole volanti.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2016): I had conceived the initial plot of Film Strong World to dig into the secret of Nami's birth. The movie staff was shocked to read the content. The story became a little too touching, so I revised it to be more exciting for the young audience.🥰 pic.twitter.com/Z0GrfLiHxp — sandman (@sandman_AP) May 3, 2023

Come si può leggere sopra, si tratta del decimo film della serie che ha debuttato nei cinema giapponesi il 12 dicembre 2009. Diretto da Munehisa Sakai il film si concentra sulle vicende dei pirati di Cappello di Paglia che affrontano il malvagio capitano pirata Shiki. Questo personaggio rapisce Nami per raggiungere il suo obiettivo, ossia farne la sua navigatrice per distruggere il Mare Orientale. Monkey D. Rufy ed il resto della ciurma devono quindi impedire a Shiki di portare a termine i suoi piani.

Con il presente articolo vogliamo parlare proprio di Nami e di un aneddoto condiviso da Oda. Pare che inizialmente il mangaka avesse concepito la trama iniziale di Avventura sulle isole volanti per scavare fino in fondo al segreto della nascita di Nami. Lo staff del film rimase però inizialmente scioccato dopo aver dato un’occhiata al contenuto. Oda dice che la storia era un po’ troppo toccante, quindi ha dovuto rivederla per renderla più adatta ad un pubblico giovane.

Parlando sempre di film, quello uscito l’anno scorso e incentrato principalmente su Shanks e Uta, ha permesso al mangaka di aggiudicarsi un premio importante, come produttore di One Piece Film: Red.