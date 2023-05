Planet Manga annuncia Fullmetal Alchemist – 20TH Anniversary Book, e da come potete immaginare è volto a celebrare il compleanno di quel capolavoro della mangaka Hiromu Arakawa, anch’essa un’artista degna di entrare nell’Olimpo del medium fumettistico e animato giapponese.

Con un post sulla sua pagina Instagram Planet Manga ha mostrato anche un assaggio al suo pubblico di questo prezioso e meraviglioso Book celebrativo, che racconta la storia di Fullmetal Alchemist un’opera incredibile che sul finire degli anni novanta e l’inizio del duemila ha conquistato tantissime generazioni, non fermandosi mai.

All’interno del libro sono presenti commenti, dettagli e rivelazioni esclusive, ma anche i capitoli extra realizzati dalla sensei Arakawa in varie occasioni speciali, la maggior parte dei quali ancora inediti in Italia: quindi in poche parole stiamo parlando di un “compendium” un “testo sacro”, dove ogni appassionato può attingere per ricavare informazioni riguardo l’opera.

Un volume speciale che non può mancare nella collezione dei fan, nello stesso prestigioso formato da collezione dell’Ultimate Deluxe Edition del manga. Fullmetal Alchemist – 20th Anniversary Book è acquistabile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online, oltre che sul sito Planet Manga/Panini.

La copertina è sicuramente molto elegante e ovviamente richiama i colori del protagonista Elric, ovvero rosso, bianco e grigio metallizzato insomma. Sfogliando con il post in alto possiamo vedere alcuni contenuti inediti, tra cui capitoli extra e addirittura sketch e dettagli dell’autrice originale.

Inoltre, insieme alla controparte artistica abbiamo l’opportunità di leggere delle interviste, dei commenti e tantissime descrizioni riguardanti la creazione di Fullmetal Alchemist, andando a spulciare nell’origine di una storia clamorosa che ancora oggi pone le basi per gli artisti del futuro e anche quelli attuali.

Voi acquisterete questa edizione? Sarà disponibile a partire dal 4 maggio, rammentandovi anche che i pezzi per questo genere di prodotti sono limitati, quindi conviene scegliere in fretta.

Fonte Instagram Planet Manga