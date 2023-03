Dragon Ball Super dimostra di come Piccolo sia lo “zio” migliore di sempre

Dragon Ball Super così come possiamo vedere anche nel film, mette al centro tantissimi personaggi lasciati indietro nelle saghe precedenti, come Videl, Pan, Gohan, Piccolo, Goten, Trunks e via discorrendo. Dopo tantissimo spazio offerto a Goku e Vegeta è arrivato il momento di voltare pagina. Tutto arriva da CB.

Come ben sappiamo in questa nuova saga del manga dovrebbe apparire anche Pan al centro delle vicende con Piccolo, che come fatto con Gohan cerca di tirare fuori il suo potenziale. La figlia di Gohan potrebbe esser addirittura più forte del padre con il tempo, ma ha bisogno di un mentore forte, proprio come lo è il namecciano.

Essendo il film “Super Hero” un lungometraggio dalla durata minore volto a mostrare eventi diversi dalla crescita di Pan, ecco che la nuova saga del manga potrebbe approfondire questo aspetto mostrando ancora una volta il namecciano come lo “zio” migliore di sempre.

Dai primi spoiler visionabili in calce del capitolo 91 possiamo vedere il come questo discorso appena fatto calzi alla perfezione, dimostrando ancora una volta il valore del personaggio in questione una figura lasciata in ombra per davvero troppo tempo; senza ombra di dubbio vedremo anche la sua nuova forma “Orange” nel manga:

Come ben sapete il film mette al centro di tutto la nuova minaccia del Fiocco Rosso, storico nemico di Goku e della prima serie animata di Dragon Ball in generale.

Dr. Hedo è pronto a fare le sue mosse e Cell Max è dietro l’angolo: quindi oltre Pan serve anche un potere diverso per cui abbattere queste minacce, sancito attraverso le nuove trasformazioni di Gohan e il suo mentore.

Sicuramente questa nuova saga del manga mette tantissimo hype verso le nuove forme dei personaggi, troppo “soffocati” dalle saghe antecedenti, dove al centro erano presenti i soliti Goku e Vegeta. Detto questo Piccolo torna nel suo ruolo da mentore anche con la figlia di Gohan, donando al pubblico dei feels non indifferenti.

Cosa ne pensate di questa nuova saga? Ci saranno approfondimenti o sarà solamente un riassunto del film?

