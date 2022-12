BATMAN: UNA BRUTTA GIORNATA – Il Pinguino | Recensione

Federico Vascotto 2022-12-11T16:44:17+01:00 Autori: John Ridley (testi), Giuseppe Camuncoli (disegni) Formato: 17×26, 64pp., B., colori Prezzo: 6,00 euro Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: 24 novembre 2022

Dopo i volumi dedicati a L’Enigmista e Due Facce, Panini Comics continua con la pubblicazione quasi in contemporanea con gli Usa della collana dedicata ai cattivi di Batman e ispirata alla Brutta Giornata che in The Killing Joke faceva la differenza tra l’eroe e il villain.

Tocca al Pinguino diventare protagonista in un racconto che come struttura narrativa e resa visiva omaggia le mafia story e la trilogia del Padrino. Oswald Cobblepot è infatti storicamente molto più che un villain dal corpo curvo e dal viso deformato come quello dell’animale da cui prende il soprannome. Ovvero uno dei più grandi boss criminali di Gotham City. Una città che sta vivendo una nuova ondata criminale, ma questa volta senza controllo. Proprio da quanto lui se n’è andato e il suo posto è stato preso con un colpo di stato dall’Uomo Ombrello.

Sarà interessante scoprire l’identità di quest’ultimo, sempre nell’ottica gerarchica delle gangster story. Tutti credono l’ex boss morto ma lui ha pazientemente aspettato e ora è pronto a riprendersi il proprio regno criminale. Una storia di riscatto dato che riparte senza avere nulla se non una pistola e un proiettile. Man mano che la narrazione prosegue, con un ritmo ben equilibrato grazie alla scrittura di John Ridley e alle tavole del nostro Giuseppe Camuncoli, scopriamo come si possa rialzarsi dal nulla ancora una volta.

Una sorta di origin story, che piacciono tanto ai fan dell’Uomo Pipistrello, elevata alla seconda. Una brutta giornata che si rivela Una seconda possibilità per poter fare meglio, anche coi propri sottoposti. Che sono delle new entry nella storia editoriale del Pinguino, come la mascolina Lili, lo psicolabile Elliot e le ragazze di Freida. Tutti elementi e personaggi che andranno man mano a comporre il puzzle del ritorno di Cobblepot, meravigliosamente diviso tra improvvisazione e orchestrazione, per un villain che si è letteralmente fatto da solo. Una sorta di capitolo 2 non avendo però letto e visto il primo, perché è più importante il comeback sulle scene dell’inizio.

I colori utilizzati e l’atmosfera richiamano proprio le mafia story più classiche. La Gotham City dipinta nel volume è scura come quella di The Batman ma preda del caos di Nolan. Il Pinguino che vediamo qui è molto più signore del crimine in difficoltà di quello di Terra di nessuno, e di Danny DeVito e Colin Farrell al cinema. Ma sembra richiamare anche il concetto di emarginato insito nel suo personaggio dato che la squadra che ripesca è fatta proprio di vittime di ingiustizie. Pronti a riprendersi ciò che si sono sempre meritati ma non erano riusciti ad avere. È anche un modo per il boss per riflettere sulle sue azioni passate e su come abbia gestito il suo impero. La seconda volta si può sempre fare meglio. Non tutti i villain sarebbero disposti ad imparare dai propri errori e questo dona grande umanità al personaggio.

Non poteva mancare nell’epilogo finale il confronto con il Cavaliere Oscuro. Uno scontro fatto di parole taglienti e ben soppesate che strizzano l’occhio a storici fumettistici visti anche sullo schermo, come il Joker di Ledger o l’Enigmista di Paul Dano. Qui è Oswald a ricordare a Batman che in fondo è lui che gli permetteva di esistere quando controllava il delicato ecosistema criminale di Gotham. Non il contrario. E potrà farlo ancora.