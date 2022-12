Federico Vascotto 2022-12-08T09:44:56+01:00 Titolo originale: Gyokô no Nikuko-chan Diretto da: Ayumu Watanabe Video: 1,78:1 Anamorfico 1080p Audio: 5.1 DTS HD: Italiano Giapponese Sottotitoli: Italiano Formato: Slipcover Distribuzione: Dynit Contenuti Speciali: Annuncio fine film, Saluti dal regista e i doppiatori, Evento di compleanno di Sanma Akashiya, Making of, Talk Show girato il 7 luglio, Promo & Trailers originali, D-Trailers

È al cinema solo il 16, 17, 18 maggio La fortuna di Nikuko il nuovo appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Tratto dal pluripremiato romanzo di Kanako Nishi e distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi lo scorso anno, il film è diretto da Ayumu Watanabe (I figli del mare, Space Brothers) e scritto da Satomi Ooshima (Hataraki Man), mentre character design e direzione dell’animazione sono stati curati da Kenichi Konishi (I figli del mare).

La Fortuna di Nikuko: recensione della First Press Edition Dynit

La fortuna di Nikuko è un film al femminile che affronta varie tematiche, dall’indipendenza femminile alla ricerca dell’amore al diventare donna (si parla anche di assorbenti). Lo fa attraverso due generazioni, madre e figlia, che vivono in una casa galleggiante. Una 38enne inguaribile romantica e un po’ sempliciotta e un 11enne più pragmatica e cinica.

Non potrebbero essere più diverse nonostante il loro nome differisca per una sola lettera (la ragazzina si chiama Kikuko). Tutti dicono loro che non sembrano madre e figlia. Motivo d’imbarazzo per Kikuko, con una madre così bonaria e espansiva. La ragione di una tale diversità verrà spiegato nel corso del film, con rivelazioni importanti sul tema della maternità. Sull’essere eterne Peter Pan (o Trilli) e sul voler crescere troppo in fretta. Un rapporto pieno di alti e bassi e contraddizioni, proprio per questo realistico e tutto da esplorare. Con quella magia di fondo tipica del mondo nipponico.

Tra strizzate d’occhio allo Studio Ghibli e all’animazione nipponica in generale, la tecnica utilizzata nel film è quella state-of-the-art. Tecnica con la quale lo Studio 4°C e il regista Ayumu Watanabe sembrano voler ripescare quella classica e quasi retrò de I figli del mare, dalle linee morbide e dai colori nitidi, celebrando anche il mare e l’acqua. Nikuko infatti adora andare all’acquario da un certo pinguino di cui pronuncia però il nome in modo sbagliato – elemento che fa parte del corpo umano e molto caro al regista.

La Fortuna di Nikuko è uscito in sala durante la Stagione degli Anime al Cinema e ora è in home video con Dynit. La First Press Edition è molto ricca e comprende: confezione in plastica con cartoncino esterno estraibile. All’interno ben due dischi tra film e contenuti extra. I gadget fisici comprendono un ricchissimo booklet di 32 pagine e le card da collezione del film insieme a un bel poster. Nel booket la ciliegina sull’anime sono le ricette di Nikuko dato che lavora in un ristorante e le piace mangiare. Insieme a tante curiosità, aneddoti, dichiarazioni ufficiali, schede dei personaggi, biografie della crew, disegni preparatori e storyboard.

Non manca proprio nulla in quest’edizione home video. Ben due ore di contenuti speciali digitali si dividono tra: l’annuncio fine lavorazione, i saluti dal regista e dei doppiatori originali, l’evento per il compleanno di Sanma Akashiya. E ancora il making of con il dietro le quinte del film, il talk show girato il 7 luglio, promo, trailer originali e d-trailer per promuovere la pellicola.