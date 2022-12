Solo due le uscite targate Panini Comics del 1 dicembre 2022, oltre ad un magazine Lego dedicato ad Harry Potter. Si tratta dei due nuovi volume dedicati rispettivamente ad Assassin Creed e ad Avatar.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 1 dicembre 2022.

Assassin’s Creed: Valhalla – L’Oblio dei Miti

12,00 €

Contiene: Assassin’s Creed Valhalla: Forgotten Myths

Il prequel a fumetti di L’alba del Ragnarök, la più recente espansione di Assassin’s Creed Valhalla!

La guerra minaccia di distruggere i nove regni e Baldr, il Dio della Luce, sembra essere l’unico in grado di prevenire questa tragedia.

Al suo fianco, il più improbabile (e inaffidabile) degli alleati: il Dio degli Inganni, Loki!

Un’avvincente avventura con protagonisti gli dèi della mitologia norrena!

Avatar: La Prossima Ombra

16,00 €

Contiene: Avatar: The Next Shadow (2021) #1/4

Una nuova avventura dall’avvincente universo di Avatar, il film campione di incassi di James Cameron!

In questo volume ambientato dopo gli eventi del primo capitolo cinematografico, Jake Sully, il nuovo leader del clan Omaticaya Na’vi, si troverà a dover affrontare non solo la minaccia di chi non lo ritiene adatto al suo ruolo, ma anche le pressioni degli umani suoi ex compagni e persino i propri dubbi interiori!

Con il crescere delle tensioni, crescono anche i problemi. E Jake si troverà in una difficile situazione!

LEGO Harry Potter

Libro dell’amicizia

Panini Magic

12,90 €

Contiene: le figurine di Ron e Hermione!

Scopri tutti i segreti del magico mondo di Hogwarts insieme a Harry, Ron, Hermione e tutti i loro amici!

64 pagine per risolvere puzzle, percorrere intricati labirinti e completare divertenti attività: il mondo della magia non avrà più segreti per te!

Infine, colleziona le figurine e gioca con i migliori scenari del mondo magico.

Più divertente di una partita di Quidditch… ma decisamente meno pericoloso!