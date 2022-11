Presidente Lex | Recensione del volume DC Eventi

Tobia Brunello 2022-11-21T19:30:27+01:00 Autori: Jeph Loeb, Mark Schultz, James Hudnall, Ed McGuiness, Mike S. Miller, Eduardo Barreto, AA. VV. Formato: 17X26, 264pp., C., colori Prezzo: € 30,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 22/09/2022

Nel 2000, alla vigilia dello scontro elettorale che avrebbe visto contrapposti nella realtà Al Gore e George W Bush, la DC decise di investire Lex Luthor, la storica nemesi di Superman, del ruolo di Presidente degli Stati Uniti.

Panini Comics ha pubblicato, sotto l’ombrello della collana DC Eventi, questo volume Presidente Lex, in cui raccoglie le storie che hanno scandito la candidatura, la campagna elettorale e l’insediamento di Lex Luthor alla Casa Bianca.

All’epoca l’evento prendeva le mosse da quanto raccontato sulle pagine di Batman (con Luthor principale attore del ritorno di Gotham City alla normalità dopo gli eventi del Terremoto e il periodo della Terra di Nessuno) e sulle serie di Superman (con l’evoluzione di Metropolis attraverso il virus tecnologico B23). Al di là della necessaria sospensione dell’incredulità che il lettore deve avere per accettare che un personaggio dalle tante ombre come Lex Luthor possa diventare Presidente

La trama della candidatura e dell’elezione di Lex Luthor come Presidente degli Stati Uniti fu una sottotrama che si dipanò per molti mesi, che risulta estremamente difficile raccogliere in maniera indipendente.

Più che una saga, in Presidente Lex troviamo delle storie che raccontano alcuni retroscena della candidatura e della campagna elettorale, tratte dagli speciali Secret Files & Origins: President Luthor e Superman: Lex 2000, un paio di storie di Superman di Loeb e McGuiness in cui Superman ha a che fare con la reazione di Aquaman alla candidatura di Luthor, una storia natalizia in cui Supes fa visita ai vari compagni della Justice League raccogliendo le varie reazioni all’elezione della sua nemesi (con vari disegnatori ospiti), un team-up tra Superman, Steel e Stargirl ambientato durante l’insediamento del neo-presidente oltre ad alcune pagine estratte da altre storie, di DeMatteis, Schultz e altri.

Questo volume risulta quindi una raccolta estremamente disomogenea di storie brevi, estratti e appendici testuali, oltre a una manciata di storie complete di Superman che raccontano eventi legati sì alla campagna elettorale e all’elezione di Lex come presidente, ma in maniera alquanto tangenziale. Più che la raccolta di un evento, sembra più una sorta di compendio ad una saga che in realtà non abbiamo l’occasione di leggere.

Non si segue una trama di fondo, non si arriva alla risoluzione della vicenda che viene raccontata e molte delle questioni sollevate restano sospese. Si tratta di una serie di trame e sottotrame che aveva un senso letta nel complesso delle serie di Superman all’epoca, e che probabilmente può risultare soddisfacente se letta in una ristampa cronologica delle avventure dell’azzurrone. Estrapolata così non ha quasi senso.

Per fortuna il volume include anche lo speciale del 1989 Lex Luthor: The Unauthorized Biography, di James Hudnall e Eduardo Barreto, completamente slegato dalla vicenda elettorale (se non fosse che la copertina è ricalcata da quella della biografia di Donald Trump, un particolare curioso con il senno di poi). Si tratta di un bel thriller incentrato su un giornalista sbandato che tenta di scrivere il libro della sua vita attraverso varie soffiate sulla vita di Luthor, coinvolgendo anche Clark Kent nelle sue indagini. Una storia solida e disegnata con uno stile classico e convincente da Barreto, l’unica del volume che lascia soddisfatti dopo averla letta.