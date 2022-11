Jujutsu Kaisen: possibile errore di traduzione nel capitolo 203 del manga

Jujutsu Kaisen è una delle serie Shonen più seguite in questo momento e come lo è anche il suo ultimo arco narrativo. Tutti i personaggi principali sono coinvolti nel Culling Game, i quali sperano che le ostilità finiscano al più presto con il ritorno di Gojo dal Regno della Prigione. Tuttavia, Kenjaku non è permetterà che tutto ciò accada facilmente.

Oggi però vogliamo riportare un aggiornamento relativo all’ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen, che potrebbe aver riportato un errore di traduzione. Ci si riferisce al capitolo 203 che ha mostrato Kenjaku contro Choso. La lotta ha finito per essere uno scoppio contro quest’ultimo, e Kenjaku è fin troppo veloce per vantarsi del potere del suo corpo ospite. Ma nella traduzione, la frase si concentra più su Gojo che su Geto.

Il dialogo in questione recita: “Satoru Gojo e Suguru Geto possono entrambi usare la manipolazione maledetta per brandire gli eserciti più grotteschi“. Il commento ha suscitato immediatamente domande una volta che i fan lo hanno visto. Questo perché il suo commento su Gojo era insolito. Lo stregone può usare l’Energia Maledetta con facilità, ma non è mai stato in grado di usare Manipolazione Maledetta come Geto.

Attingendo direttamente dal testo in giapponese, una traduzione rivista da alcuni traduttori ha chiarito la confusione al più presto. Sembra che la fonte originale faccia una distinzione tra Gojo e Geto in modo molto intenzionale. Infatti quello che viene fuori nel capitolo 203 è che Satoru Gojo può rovesciare una nazione e Suguru Geto potrebbe usare la manipolazione dello spirito maledetto per comandare un esercito.

Ovviamente, entrambi questi stregoni sono incredibilmente potenti, ma questa scarsa precisione nella traduzione ha messo in dubbio l’arsenale di Gojo. Sicuramente lui e Geto hanno in comune una notevole capacità di utilizzare l’Energia Maledetta, ma i loro talenti specifici differiscono da lì. Quindi è giusto chiarire ulteriormente che Satoru Gojo non ha acquisito una nuova abilità.

