Cicaboom, azienda italiana specializzata nell’ideazione, produzione e commercializzazione di giocattoli e prodotti editoriali e d’intrattenimento per ragazzi annuncerà in anteprima al Comics & Games 2022 il nuovo prodotto MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game, l’entusiasmante gioco di carte collezionabili dedicato agli eroi e ai villains dell’universo della casa delle idee.

MARVEL MISSION ARENA TCG è un gioco che unisce l’attrattiva del brand di Supereroi più amato al mondo a una profondità di gioco modulabile a più livelli, per soddisfare tanto il divertimento del bambino dagli otto anni in su, quanto le aspettative dei giocatori più esperti di giochi di carte collezionabili.

Nel sistema di gioco di MARVEL MISSION ARENA TGC, le carte saranno le protagoniste assolute, poiché avranno una duplice valenza di oggetto da collezione e strumento di gioco. Caratterizzate da curatissime illustrazioni degli eroi e dei cattivi del Marvel Universe, le carte di MARVEL MISSION ARENA TCG al tempo stesso sono imperdibili oggetti da collezione e contengono tutte le informazioni necessarie al gioco.

Infatti, oltre a fornire tutte le caratteristiche del personaggio rappresentato, possono essere utilizzate in gioco anche come Missioni e Poteri. Utilizzando il loro retro, infine, assumono la funzione di potere attivatore delle capacità speciali. I giocatori, inoltre, potranno scegliere tra diversi gruppi di appartenenza: Spider-Man Team Up, Avengers, Guardiani della Galassia e Supercriminali.

Marvel Mission Arena TCG: Cicaboom presenterà il gioco di carte al Lucca Comics&Games

I personaggi appartenenti a questi gruppi saranno a loro volta suddivisi in buoni, neutrali e cattivi, con la possibilità di creare mazzi di gioco personalizzati da 55 carte, in base a precise strategie o semplicemente per rappresentare i propri Supereroi e supercriminali preferiti.

Anche i collezionisti duri e puri troveranno in MARVEL MISSION ARENA TCG pane per i loro denti. La collezione, composta da 225 carte, sarà suddivisa in carte Comuni, Non Comuni, Rare, Ultra rare e ben 27 carte Segrete. Di queste categorie, le ultime tre saranno caratterizzate da tre trattamenti olografici differenti, per un’estetica assolutamente eccezionale e fuori dal comune.

Nelle buste della prima edizione, inoltre, sarà possibile trovare ben tre di queste carte olografiche, contrariamente a quanto avverrà con le edizioni successive, che ne prevederanno soltanto una e che saranno sprovviste delle carte Segrete, esclusiva eccezionale della prima edizione del gioco.

Per celebrare il proprio ingresso nel mercato, Cicaboom ha scelto di essere presente a Lucca Comics & Games 2022, con uno stand all’interno del Padiglione Carducci, dove sarà possibile provare il gioco in anteprima esclusiva assieme ad alcuni esperti, rispetto alla data di uscita fissata per fine anno.

Il sabato e la domenica, sarà possibile incontrare gli autori del gioco, per rivolgere loro tutte le domande del caso e scoprire i segreti che ancora si celano dietro MARVEL MISSION ARENA TCG. Inoltre, sempre presso lo stand di Cicaboom, saranno presenti alcuni celebri influencer appassionati di card game, come Dario Moccia, con cui sarà possibile giocare a questo nuovissimo gioco.

A quanto pare le sorprese non finiscono qui dato che è prevista una speciale attività denominata ‘To be a Card’, nel corso della quale verranno regalate a tutti carte speciali realizzate e distribuite solo nei cinque giorni di Lucca Comcis & Games.

MARVEL MISSION ARENA Trading Card Game sarà commercializzato in formato mazzo da 50 carte, al prezzo di € 18,99, e in formato bustine da 10 carte, al prezzo di € 4,99.

