Sonic 1 e 2: alla riscoperta dei due film in cofanetto 4K

Federico Vascotto 2022-10-27T18:03:24+02:00 SPECIFICHE TECNICHE: Numero Dischi: 4 Durata: Sonic – Il Film: 99 minuti (Extra esclusi); Sonic 2 – Il Film: 122 minuti (Extra esclusi) Formato Video: Sonic – Il Film: 2.39:1 Letterbox; Sonic 2 – Il Film: 1080psf 2.29 Letterbox Formato Audio: Sonic – Il Film: BLU-RAY UHD: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Giapponese, Thailandese 5.1 Dolby Digital; BLU-RAY: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Svedese 5.1 Dolby Digital; Sonic 2 – Il Film: BLU-RAY UHD: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Tedesco, Ceco, Mandarino, Giapponese 5.1 Dolby Digital; BLU-RAY: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Tedesco, Mandarino, Ceco, Giapponese, Polacco 5.1 Dolby Digital Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Giapponese, Thailandese, Portoghese, Svedese, Ceco, Mandarino, Polacco Sottotitoli: Italiano, Inglese + vari

Sonic il riccio blu più amato del mondo corre veloce anche in home video grazie a Plaion Pictures e Paramount Home Entertainment. È disponibile infatti il cofanetto contenente i due film live action in 4K. I fan del franchise dedicato a Sonic The Hedgehog possono acquistare la collezione 2 film anche in edizione Steelbook da collezione.

Un semplice ma elegante cartoncino esterno racchiude la confezione in plastica con i due film in home video in doppio disco blu-ray e 4K. All’interno un’altra sorpresa: dei simpatici adesivi con i personaggi dei due film. Ricchi e approfonditi i contenuti extra, che per il secondo film racchiudono anche un esclusivo corto animato inedito in cui tornano i doppiatori del film.

Sonic 1 e 2: i film nel cofanetto 4K

In Sonic Il Film l’ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wachowski (James Marsden), è diventato sceriffo di Green Hills, nel Montana. Sogna di trasferirsi a San Francisco ed è lì che dovrà andare per aiutare Sonic (Ben Schwartz), un extraterrestre sfuggito alla cattura del governo grazie alla sua velocità. L’obiettivo? Sconfiggere uno scienziato pazzo, il Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey). Un film per tutta la famiglia che cerca di strizzare l’occhio e ribaltare le storie di alieni e supereroi (vedi alla voce Superman) precedenti. Oltre che una pellicola per i cultori della saga videoludica della SEGA che ha prodotto il film. Questi troveranno una storia estremamente semplificata per adattarla a tutto il pubblico.

Nel sequel Sonic 2 Il Film, dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic (Ben Schwartz) non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un eroe. Questa sarà una delle tematiche portanti del film, il ruolo di eroe e quello di villain, e come non siano così drasticamente divisi. Una nuova sfida attende lui e il “Signore delle Ciambelle” Tom: il ritorno del Dr. Robotnik (Jim Carrey), più cattivo che mai. Che torna con un nuovo alleato, Knuckles (Idris Elba), alla ricerca di un prezioso e leggendario smeraldo che ha il potere di far avverare qualsiasi desiderio di chi lo possiede. New entry anche dalla parte “dei buoni” al fianco di Sonic e della famiglia Wachowski. Stiamo parlando di Tails (Colleen O’Shaughnessey), la volpe a due code direttamente dal videogioco. Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Come in qualsiasi cinecomic che si rispetti – così è stato trattato il franchise di Sonic al cinema – è importantissima la scena post credits. La fine del primo film preannunciava l’arrivo di Tails e Knuckles e il ritorno di Robotnik. Quella del secondo anticipa un terzo capitolo (immaginiamo conclusivo) con l’arrivo di Shadow (che nel videogioco SEGA è sia buono che cattivo) e la morte di Robotnik (dato che Jim Carrey ha annunciato di voler lasciare la recitazione dopo questo ruolo).

Sonic 1 e 2: i contenuti speciali del cofanetto 4K

Tanti i contenuti extra di Sonic Il Film in home video: le classiche Scene inedite e blooper, gli speciali making of Per amore di Sonic, La creazione di Robotnik con Jim Carrey, Il giro del mondo in 80 secondi impreziositi poi dal Video musicale di “Speed me up”, i dietro le quinte Bufera blu: la nascita di Sonic e Sonic sul set.

Per quanto riguarda i contenuti speciali di Sonic 2 Il Film abbiamo il commento del regista Jeff Fowler e della voce di Sonic Ben Schwartz. L’esclusivo corto animato: Sonic Drone Home – Sonic, in cui Tails e Knuckles scoprono una discarica a Green Hills con un intruso familiare: uno dei droni di Robotnik! Le Scene eliminate ed estese, i Blooper con le papere sul set e il Video Musicale di Kid Cudi “Stars in the Sky”. In Scopri il tuo team il cast racconta la realizzazione del film e offre uno sguardo dietro le quinte.

Arrivano poi i singoli speciali dedicati ai personaggi. Il potente tira-pugni: Knuckles in cui la troupe e l’Echidna in persona, Idris Elba, illustrano la storia del personaggio e il suo percorso di sviluppo. Rapide risposte con Ben Schwartz che altro non è che un divertente, e veloce come Sonic, botta e risposta con Ben Schwartz per scoprire qualcosa di più sulla persona che si nasconde dietro al riccio blu. Robotnik Reinventato in cui la parola passa al “villain” Jim Carrey che racconta le origini del suo nuovo look ispirato ai videogiochi e come si è calato nel personaggio. Infine non poteva mancare l’approfondimento sul nuovo alleato di Sonic e Tom. Un fratello per Sonic: Tails dopo aver doppiato il personaggio nei videogiochi per quasi un decennio, Colleen O’Shaughnessy racconta il percorso che l’ha portata a farlo sul grande schermo.