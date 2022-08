Detective Conan: Il proiettile scarlatto: il manga si conclude

Detective Conan è una delle serie manga e anime più importanti e famose a livello mondiale e Gosho Aoyama continua ad appassionare con le vicende di Shinichi Kudo. Il manga si distingue per l’originalità del genere, poiché il giallo è alquanto raro nei manga. Lo stesso vale per l’adattamento animato, che gode di un’ottima considerazione.

Negli anni oltre alla serie animata ci sono stati tantissimi lungometraggi animati e quello più recente si intitola “Il Proiettile Scarlatto” del 2021. Da questo è nato un adattamento manga annunciato all’inizio di quest’anno.

Oggi riportiamo che il numero di ottobre della rivista Shōnen Sunday S di Shogakukan ha rivelato che l’adattamento manga di Yutaka Abe e Jirō Maruden di Detective Conan: Il proiettile Scarlatto, si concluderà il 24 settembre, con il prossimo capitolo del prossimo numero della rivista.

Si tratta del 24° film della serie Detective Conan e Abe e Maruden hanno lanciato il manga su Shōnen Sunday S a febbraio all’inizio di quest’anno.

Abe e Maruden hanno precedentemente disegnato adattamenti manga di altri film del franchise. Prima di Detective Conan: il proiettile scarlatto, la coppia ha disegnato l’adattamento manga del film anime Detective Conan: Il quarto d’ora di silenzio.

Quel manga è terminato il 25 gennaio dopo l’annuncio l’adattamento del manga Detective Conan: Il proiettile Scarlatto.

Il film anime di Detective Conan, da cui è nato l’adattamento manga di cui parliamo è uscito in Giappone nell’aprile 2021. Il film è uscito anche in contemporanea in 22 paesi e territori al di fuori del Giappone.

Questo adattamento manga è ambientato a Tokyo dove si festeggia l’imminente evento dei giochi sportivi mondiali. Si tratta della più grande manifestazione mondiale dedicata allo sport, in coincidenza della quale si sta per inaugurare il “proiettile nipponico”. Questo è il primo treno al mondo a levitazione magnetica in tunnel sottovuoto, costruito con la più avanzata tecnologia giapponese. La partenza del treno già prevista, salta dopo un incidente sulla linea ferroviaria. Da ciò nasce una serie di rapimenti di dirigenti dopo essere saliti sul treno, tra cui il padre di Sonoko. Shuichi Akai monitora l’incidente e l’FBI attende ordini da lui.