I migliori 7 easter egg nascosti in One Piece

One Piece è un manga Shonen che gode di una fama e di un successo mondiale senza precedenti. Gli appassionati delle vicende e delle avventure di Rufy sono tantissimi e di diverse generazioni. Solo questo dettaglio fa capire la grandezza di questa serie, in quanto si dimostra avvincente per tutti. Nel corso della sua lunga serializzazione, Eiichiro Oda è riuscito a incantare tutti con le avventure di Rufy Cappello di Paglia e la sua ciurma. Ma quali sono gli easter egg One Piece?

Moltissimi sono gli scontri e i combattimenti che spingono i protagonisti al limite delle loro forze fino a superarli, ma anche le scene divertenti e comiche che sono tipiche del manga di Oda. Come spesso accade nei manga, ci sono alcune scene che se tenute a mente, tornano nei capitoli o episodi successivi.

Sono i cosiddetti easter eggs e sono dei dettagli o contenuti extra che non hanno un ruolo fondamentale nella narrazione del manga ma in alcuni casi possono anticipare qualcosa. Nella maggior parte dei casi sono contenuti divertenti che tendono a ripetersi e in questo modo l’attenzione del lettore aumenta.

In questa discussione dunque tenteremo di individuare e analizzare i migliori 7 easter eggs nascosti in One Piece.

7) IL TRIBUTO DI ODA NELL’ULTIMA PAGINA DELL’ULTIMO CAPITOLO DI NARUTO

Per moltissimi anni Naruto e One Piece hanno dominato le classifiche dei manga più seguiti dagli appassionati. Soprattutto si parla di due manga incredibili che in termini di vendite hanno registrato numeri incredibili. Dopo ben 15 anni di serializzazione, Naruto si è concluso e Eiichiro Oda ha deciso di lasciare un tributo per la conclusione del manga del suo collega Masashi Kishimoto.

Nell’ultima pagina del capitolo di Naruto si può osservare il volto di Naruto, diventato Hokage, scolpito sul monte. Sulla parte alta del volto del settimo Hokage, è possibile notare il vessillo della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia.

6) LE COMPARSE DI PANDAMAN

Ci sono sempre personaggi nella serie che tendono a comparire spesso. In One Piece un easter egg che è spesso visibile nelle scene di folla è Pandaman, che si nasconde in mezzo a un grande numero di gente di persone.

Pandaman è un personaggio interessante che si trova sia nel manga che nell’anime sullo sfondo con altri personaggi. La cosa strana è che il suo tipo di corpo sembra cambiare, ad eccezione della testa de panda che rimane la stessa.

5) IL TATUAGGIO DI ACE È UN TRIBUTO A SABO

Ace è indubbiamente uno dei personaggi più amati tra gli appassionati e uno dei migliori della serie. Anche se le sue comparse non fossero tantissime portava con se un easter egg che è stato compreso proseguendo con la storia del manga. Si tratta del tatuaggio sul braccio di Ace che presenta una “S” barrata.

Si ipotizza che questo easter egg di One Piece sia un tributo a Sabo e poiché Ace credeva che il suo amico fosse morto, sarebbe stato fantastico omaggio a lui.

4) RUFY DISEGNA FRANKY SENZA CONOSCERLO

Quando la ciurma di Rufy Cappello di Paglia stava navigando per Water Seven, hanno discusso sull’ingresso di un altro membro nell’equipaggio. Per aiutare a fornire suggerimenti, Rufy disegna un’immagine della persona che sarebbe diventata il compagno di bordo ideale, e il suo disegno assomigliava tanto alla persona che poi hanno incontrato, conosciuto e reclutato.

Anche se non è esattamente identico a lui, l’immagine che Rufy disegna assomiglia un po’ a Franky. Ha le sfumature tipiche di Franky, gli avambracci grandi, il naso robotico e nessuno dei due indossa pantaloni.

3) I RACCONTI DI USOPP SI REALIZZANO

Nell’arco introduttivo di Usopp, il personaggio Usopp è un personaggio interessante noto per le sue storie inventate. La maggior parte di queste sue narrazioni le raccontava a Kaya quando la visitava. Il cecchino della ciurma di Rufy non solo faceva sorridere Kaya con le sue storie, ma alcune di queste si sono rivelate degli easter egg. Come ad esempio la storia della sua avventura nel paese dei nani.

Questa storia sarebbe diventata realtà quando Robin e Usopp esplorarono la foresta nella parte settentrionale dell’isola sulla costa di Dressrosa. Un’altra storia riguarda la sua taglia. Sempre durante l’arco introduttivo del personaggio, spiega che la Marina ha sbagliato con l’avviso da ricercato di Rufy, credendo che i 30 milioni di berry fossero in realtà indirizzati a lui. Dopo la saga di Enies Lobby la sua taglia corrisponde proprio a 30 milioni.

2) ZORO CONSIDERAVA SANJI UN PRINCIPE SENZA SAPERLO

Zoro e Sanji, fin dai primi momenti di convivenza sulla nave, non hanno mostrato molta armonia. Al contrario non riescono ad andare d’accordo. Tuttavia prima che si scoprissero le vere origini e dunque l’identità reale di Sanji, Zoro già lo descriveva come un principe, dati i suoi modi di fare e il suo comportamento.

Quando è stato rivelato che Sanji era il figlio di Judge e dunque un membro della famiglia Vinsmoke, alcuni fan non sono riusciti a ricordare quello che Zoro diceva al cuoco finché non si è avverato.

1) LA COVER DEL VOLUME 1 E 6 SONO MOLTO SIMILI

One Piece conta tantissimi volumi ormai, infatti ha superato il centesimo volume. Ma se guardiamo al primo volume vediamo che sono rappresentati Rufy, Zoro e Nami che festeggiano allegramente. Si tratta dei primi passi dell’avventura incredibile del capitano della ciurma di Cappello di Paglia e da lì in poi tantissime sono le vicende che accadono.

Un easter egg di One Piece che pochissimi hanno notato è che la cover del volume 1 e quella del volume 61 sono molto simili! L’impaginazione e il clima festoso è lo stesso, ma oltre a Rufy, Nami e Zoro ci sono anche Franky, Sanji, usopp, Nico Robin, Chopper e Brook. Quindi è possibile notare quanto sia cresciuta la ciurma.