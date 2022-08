Sorelle Guerriere | Recensione del nuovo volume di Warhammer 40.000

L'Adepta Sororitas in azione in questo fumetto ambientato nell'universo di Warhammer 40.000

Tobia Brunello 2022-08-09T14:00:44+02:00 Autori: Torunn Gronbekk, Edgar Salazar Formato: 17X26, 120pp., C., colori Prezzo: € 16,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 09/06/2022

Panini ha pubblicato di recente il volume Sorelle Guerriere, che raccoglie la seconda (e ad oggi ultima) miniserie realizzata dalla Marvel Comics legata al franchise di Warhammer 40.000, il wargame tridimensionale più diffuso al mondo ideato da Games Workshop.

Sorelle Guerriere segue Marneus Calgar, la prima miniserie scritta da Kieron Gillen, autore grande appassionato di Warhammer 40.000 e che, dato che è citato nei ringraziamenti, è con ogni probabilità la mente dietro le pagine informative che inframezzano la storia (strumento che Gillen ha spesso utilizzato, da Young Avengers a Eternals fino a Immortal X-Men).

La sceneggiatura di Sisters of Battle è opera di Torunnn Gronbekk, per i disegni di Edgar Salazar e i colori di Arif Prianto. Al di là dell’ambientazione legata a Warhammer 40.000, la vicenda è una storia di guerra in cui le Sorelle Guerriere del titolo devono recuperare un elemento infiltrato dietro le linee nemiche in un pianeta ostile, mentre infuria la rivolta.

Si tratta di una vicenda abbastanza semplice, che fa tornare in mente classici cinematografici come Salvate il Soldato Ryan, con qualche pesante influenza da Aliens. Quello che la distingue sono ovviamente tutti quegli elementi mutuati dal background di Warhammer 40.000: il lettore che conosce il gioco può ritrovarsi inizialmente spiazzato nel ritrovarsi immediatamente proiettato nel bel mezzo dell’azione, senza nessuna introduzione.

Pagina dopo pagina, sia attraverso dialoghi esplicativi dei personaggio, sia attraverso le pagine di infografica, vengono fornite agevolmente tutte le informazioni necessarie a capire e apprezzare al meglio la vicenda.

Viene così rappresentata la realtà dell’Adepta Sororitas, l’ordine di guerriere orfane cresciute nell’integralismo religioso verso la figura dell’Imperatore e dedite ad eradicare qualsiasi eresia, ovvero ribellione, nell’Impero.

Sul pianeta minerario Sciscia è in atto una rivolta dalle origini sovrannaturali e una squadra al comando della Badessa Veridyan, tra cui spiccano la sua compagna di mille battaglie Cassia e la novizia Ghita, nativa proprio di Sciscia, devono recuperare un infiltrato dell’Inquisizione che può avere informazioni fondamentali.

Edgar Salazar fa un lavoro più che discreto nel raffigurare le concitate sequenze d’azione che costellano i cinque capitoli della storia, ma perde un po’ di efficacia nella rappresentazione degli ambienti che non risultano mai angusti e opprimenti come dovrebbero essere, preferendo evidentemente la chiarezza della narrazione all’atmosfera. Buona parte dell’efficacia della parte grafica è però dovuto al design dei personaggi, sviluppato dalla Games Workshop.

I colori di Arif Prianto, sempre accesi e brillanti, non concedono mai nulla alle ombre, nemmeno quando la storia probabilmente lo richiederebbe.

Nello sviluppo dell’azione Torunn Gronbekk riesce a ritagliarsi i momenti per lavorare sulla caratterizzazione dei personaggi, ma manca un po’ nel donare un background alle figure che guidano la rivolta eretica. È però molto brava nel coinvolgere efficacemente il personaggio di Veridyan nell’azione, pur sapendo la Badessa, essendo un personaggio di primo piano a cui è stata dedicata una miniatura all’interno del gioco, non sarà mai realmente in rischio come le sue compagne.

Il finale della storia, o meglio l’ultima infografica, sembrerebbe rimandare ad un disegno più ampio composto da altre storie che però, ad oggi, non sono ancora state annunciate.