Nana: Ai Yazawa spiega perché la serie è stata interrotta

Quando trattiamo di manga cult, di certo Nana è sempre tra i consigliati vista la sua influenza e la sua storia profonda.

Il manga ha acquisito una nota fama fin dal suo debutto nel 2000, visto che il pubblico ha apprezzato il racconto di Yazawa fatto di tante e complesse sfaccettature.

Sfortunatamente la serie tanto amata dal pubblico è ferma da anni, e recentemente l’autrice ha discusso di questo argomento durante una nuova intervista.

La dichiarazione è avvenuta successivamente alla partecipazione di Yazawa ad una mostra d’arte dedicata a Nana fuori dal Giappone. Per l’occasione l’autrice ha affrontato questo stop, affermando di poterci lavorare al più presto.

Infatti secondo alcuni spezzoni di intervista trapelati online Yazawa ha espresso la sua voglia e la sua forza di tornare a disegnare, anche se la storia sarà svelata e scritta passo dopo passo.

Molto probabilmente la fiducia e la forza mostrata durante l’organizzazione della mostra di Nana ha concesso ulteriore forza all’autrice, che non si arrende e tenta ancora una volta di ritornare con la sua storia più importante.

"Nana" creator Ai Yazawa said she is hoping to draw again even if it's just little by little. She felt like the preparation for her art exhibition helped her regain some her physical strength back & she is trying her best to manage it pic.twitter.com/r2maT43DPZ

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) July 21, 2022