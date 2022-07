Dragon Ball Super: Super Hero: Nozawa parla della nuova forma di Gohan

Dragon Ball Super: Super Hero ha ormai debuttato da più di un mese nelle sale giapponesi e oggi riportiamo le parole di Masako Nozawa, la doppiatrice che ha segnato la storia nel mondo del franchise di Akira Toriyama, riguardo la nuova forma di Gohan. Ricordiamo che ha doppiato nella sua carriera Goku, Gohan e Goten e rappresenta una fonte inesauribile di energie.

Inizialmente la Toei si è trattenuta nel condividere il nuovo film attraverso materiali promozionali. Adesso che il film è già stato lanciato nei cinema in Giappone, i fan possono dare un’occhiata concreta alla nuova forma di Gohan.

Come si può vedere di seguito si tratta di qualcosa di mai visto prima. L’insider DbsHype condivide sulla propria pagina Twitter il trailer incentrato solo su Gohan:

Poiché Toei ha condiviso più materiale sul nuovo film attraverso trailer, teaser e altro, Masako Nozawa, ha rivelato che il divieto di spoiler sul film è revocato. Con ciò, la doppiatrice ha potuto aprirsi sulla nuova forma di Gohan anche durante il film.

Quando Nozawa ha parlato della nuova forma “Bestia” di Gohan a Mantan Web, la star di Dragon Ball Super: Super Hero ha rivelato la sua eccitazione per il figlio di Goku. Infatti il Saiyan, insieme a Piccolo, è il protagonista principale del film e combatte direttamente contro la minaccia dell’Armata del Fiocco Rosso fino ad ottenere una nuova trasformazione.

Masako Nozawa considera “forte!” la nuova forma del Saiyan in quanto “Di solito studia e non combatte molto, ma è ancora molto forte. Dopotutto è il figlio di Goku”. Quindi Nozawa non nasconde il suo stupore.

Se quindi anche lei da’ la sua approvazione sulla nuova trasformazione significa che è un grande successo.

Crunchyroll recentemente ha riportato alcune novità sulle altre date di uscita mondiali di Dragon Ball Super. Super Hero, dove però non comprendevano l’Italia ma l’attesa per gli appassionati dello stivale è terminata. Infatti il 29 settembre 2022 il nuovo lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche italiane.