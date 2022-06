Gundam: McDonald’s annuncia i panini della serie

Il mondo di Gundam ha annunciato la sorprendente collaborazione con McDonald’s e proporrà degli hamburger che arriveranno in Giappone alla fine di questo mese. Sarà utilizzato il villain originale della prima serie Mobile Suit: Gundam, Char, per aiutare a promuovere i prodotti e guidare la partnership.

Il sindacato ha rilasciato un trailer insieme ad una prima anticipazione dei vari prodotti che arriveranno quest’estate.

Il 2022 sarà un grande anno per il franchise di Gundam, non solo grazie a questa partnership con McDonald’s, ma anche per il nuovo film in arrivo quest’estate.

Il lungometraggio racconterà la storia del leggendario “episodio perduto” della serie originale intitolata Mobile Suit Gundam Cucuruz Doan’s Island.

Oltre a questo nuovo film, il franchise presenterà anche una nuova serie anime che introdurrà la prima protagonista femminile del franchise, conosciuta come Gundam: Witch From Mercury, che arriverà in autunno.

L’account Twitter ufficiale McDonaldsJapan ha condiviso nuovi dettagli sugli hamburger e altri prodotti alimentari che arriveranno in Oriente alla fine di questo mese. Il villain Char sarà la mascotte di questi nuovi hamburger:.

Di seguito ne riportiamo il continuto:

Sopra è anche possibile guardare il nuovo spot che vede Char aiutare a diffondere la notizia di questa collaborazione tra Mobile Suit Gundam e McDonald’s.

Questa novità va a contrastare quanto accaduto l’anno scorso. Ricordiamo che tutti gli appassionati sono rimasti scoraggiati nell’apprendere la notizia secondo la quale la maggior parte dei Gundam Cafes avrebbe chiuso i battenti in Giappone.

Erano locali che mescolavano ristoranti con alcuni aspetti che si rifacevano alla serie. Nonostante questo ci sono altre vere e proprie attrazioni per i fan. Ad esempio il Walking Gundam in Giappone rimane un importante polo di attrazione della serie. Si tratta di una statua in grado di compiere passi da sola, che al momento è in riparazione per l’estate.

Ogni franchise ha alcuni ostacoli lungo la strada, ma Mobile Suit: Gundam sta chiaramente riuscendo a continuare a creare nuovi merchandising coinvolgenti.