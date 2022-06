Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-06-14T11:00:27+02:00 Autori: Ed Brubaker, Bill Willingham, Anderson Gabrych, Pete Woods, AA.VV. Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 35,00 Brossurato a colori Data di pubblicazione: 07/04/2022

Batman: Giochi di Guerra Vol.1 – Scorre il sangue nelle strade di Gotham – Recensioni Express

Batman: Giochi di Guerra è un evento davvero grandioso e mastodontico, dato che abbraccia e si dirama in diverse testate pubblicate dalla DC Comics nel lontano 2004.

Quanto raccontato prima negli spillati e successivamente in questo volume, sono delle vicende essenziali, dato che queste ultime fanno da preludio a Crisi Infinite (Geoff Johns e disegnata da Phil Jimenez, George Pérez, Ivan Reis e Jerry Ordway).

Un’epopea importante nella timeline DC, dato che è il sequel diretto di Crisi Sulle Terre Infinite del 1985, un traguardo importante per le varie testate e gli autori stessi, dato che da quel momento niente fu più lo stesso una nuova rivoluzione supereroistica iniziò proprio da quel punto.

Gli autori e le testate presenti nel volume sono innumerevoli e rilevanti, infatti nel roster troviamo firme del calibro di Ed Brubaker e Anderson Gabrych, mentre ai disegni spiccano Pete Woods e il nostro Giuseppe Camuncoli, insieme a tanti altri. La diramazione è molto vasta e le testate in cui la storia si sviluppa sono innumerevoli:

Batgirl (2000) # 53, # 55, Batman (1940) # 631, Batman: The 12-Cent Adventure (2004) # 1, Batman Legends of the Dark Knight (1989) # 182, Batman Gotham Knights (2000) # 56 , Catwoman (2002) # 34, Detective Comics (1937) # 790 (I)/797 (I), Nightwing (1996) # 96.

Proprio per questo è stato un maxi-evento complicato che, al discapito di alcuni alti e bassi, è riuscito a far concatenare tutti i personaggi e farli interagire alla meglio con Batman, che in queste vicende assume il suo volto cupo e oscuro, violento e sanguinario, al fronte di una città troppo aggressiva e imprevedibile persino per i suoi alleati.

Un Crociato Incappucciato ancora più tenebroso e profondo è scritturato in queste storie, dove il peso dovuto alla morte di Jason Todd ancora tormenta la sua anima, ancora restrittiva nonostante un terzo Robin, Tim Drake, è stata la sua nuova e ultima “spalla”.

Così come tutta la mitologia “supereroistica” è presente in questo volume di quasi 500 pagine, anche i villain brillano e si fanno avanti, e i nostri protagonisti saranno coinvolti e costretti a fronteggiare tutte le gang criminali di Gotham, compreso Il Pinguino e anche Mr. Freeze, un nemico più tattico e strategico rispetto alle bande violente.

Quello che più coinvolge e sorprende in queste storie, oltre l’enorme lavoro sull’unire i fili rossi delle varie testate, riguarda la parte investigativa, dato che Batman spesso e volentieri si cimenta in omicidi misteriosi, collegati ad un serial killer pericoloso e violento presente nelle strade malate della città che ha promesso di difendere.

Dialoghi precisi, netti, aggressivi ed esplicativi, fanno fronte a delle tavole ben strutturate e colorate, che “mescolano” alla perfezione il racconto oscuro e profondo a cui i personaggi dovranno far fronte, disegnando e tessendo storie immersive e visivamente caotiche, violente, con un volto oscuro mostrato dalle chine e dalle sfumature aggressive, che spesso e volentieri esaltano il rosso sangue su sfondi neri come la pece.

Le varie tonalità del nero, dell’oscuro, presenti anche nelle scene soleggiate, regalano un mood non solo visivo ma anche psicologico, facendo sprofondare il lettore in un abisso singolare insieme a quello di Batman, che in queste pagine si presenta freddo e rigido all’esterno, e debole e fragile all’interno.

Ma nonostante questo deve andare avanti, proseguire, combattere e essere la guida dei nuovi Vigilanti di Gotham. Tenere testa alle guerre tra bande scatenate per le strade non è di certo una missioni semplice, anzi, è più rischiosa che mai e la lucidità e la destrezza sono fattori essenziali per uscirne vivi.

Tutto questo è presente in tutte le storie in cui lo vediamo comparire e nonostante a volte non sia presente, i dialoghi compensano la mancanza, regalando un personaggio onnipresente non solo con il corpo ma anche con la sua anima.