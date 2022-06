Berserk: quando riparte la pubblicazione del leggendario manga?

Ormai tutti sapete che l’editore di Berserk, Hakusensha, ha annunciato il ritorno della serie successivamente alla tragica scomparsa del creatore originale Kentaro Miura e a tal proposito è stata anche annunciata una data ufficiale per il ritorno.

Nel 2021 Miura è scomparso, e un ultimo capitolo lasciato in sospeso dal sensei è stato reso pubblico grazie al lavoro dei suoi assistenti. Proprio per questo la linea editoriale di Berserk può tranquillamente continuare.

La scomparsa della mente originale dietro la serie ha scombussolato i fan, che ovviamente non si aspettavano questo ritorno. Gli assistenti e il miglior amico del mangaka però, hanno deciso di raccogliere l’eredità lasciata da Miura e continuare l’avventura, con l’obiettivo di portarla a termine.

Hakusensha ha quindi annunciato ufficialmente che il manga riprenderà la pubblicazione sulle pagine della rivista Young Animal il 24 giugno, data di uscita ufficiale a quanto pare.

Come annunciato in precedenza dalla squadra che lavorerà alla nuova serializzazione, la serie avrà altri sei capitoli per concludere l’arco narrativo Fantasia/Elf Island Chapter prima di iniziare una nuova avventura del tutto inedita, presente solo nella mente e nelle testimonianze di Miura.

Berserk ritornerà con Kouji Mori come direttore editoriale. L’amico intimo del sensei, ha avuto l’occasione di leggere e ascoltare gli appunti e le idee di Kentaro prima della sua morte.

Hakusensha ha esplicato i prossimi piani editoriali con una lettera dedicata ai fan: “Prima della sua prematura scomparsa, Kentaro Miura ha avuto l’occasione di discutere con il suo caro amico Kouji Mori delle storie e degli episodi che aveva in mente per la prosecuzione di Berserk.

Fortunatamente ha avuto l’occasione di discutere del futuro della serie anche con il suo studio e con l’editore. L’autore si è posto tantissime domande al riguardo, e tutto comprendevano delle nuove idee che avrebbero sviluppato la storia, compresi nuovi personaggi e nuovi sviluppi al riguardo dei protagonisti.

Presto l’ultimo arco narrativo iniziato da Miura sarà concluso e insieme alla nostalgia dei tempi andati, avremo l’occasione di esplorare le idee sul futuro della serie, insieme all’arrivo di una nuova avventura per lo Spadone di Gatsu.