One Piece 1049: il “Richiamo” di Joy Boy nel cuore di un devastante scontro – Discussione

Seguono SPOILER per chi non ha letto l’ultimo capitolo (1049)

Con il nuovo capitolo di One Piece, Eiichiro Oda sembra mettere un punto importante alla storia e allo scontro tra Kaido e Rufy, grazie anche ad alcune conferme provenienti dal passato.

Da come abbiamo avuto modo di leggere dagli spoiler rilasciati nel corso delle settimane, un importante flashback riguardante la giovinezza e la fanciullezza di Kaido ha narrato le vicende che lo vedrebbero successivamente far parte dei Pirati Rocks, e tramite uno scambio di battute con Edward Newgate/Barbabianca, il futuro Imperatore ha risposto così ad una domanda riguardante Joy Boy: “Secondo me, Joy Boy sarà colui che un giorno mi sconfiggerà”.

Non è difficile capire che quella persona è Rufy.

Nonostante il sensei si sia preso più tempo del previsto per farci vedere l’esito del pugno di Rufy più grande dell’Isola di Onigashima (sfruttando almeno 3 capitoli per trattare il passato di Kaido ndr), contrastato inutilmente dalla nuova trasformazione di Kaido, il risultato finale è stato davvero ottimo, nonostante la narrazione cominciava a stufare. Ma come previsto qualche settimana fa, la probabile conclusione potrebbe avvenire con il capitolo 1050.

Oltre il flashback e l’esito dell’attacco di Cappello di Paglia, veniamo ancora attirati nelle mura del castello, dove l’attacco di Jinbe in risposta alle fiamme appiccate nella struttura hanno inondato tutto, scatenando la paura del povero Usopp. Tutto si risolverà per il meglio e altre questioni sono ancora in sospeso.

Infatti Denjiro con un fendente incredibile ha tranciato di netto la testa di Orochi, ma anche qui, in questo nuovo capitolo, non abbiamo ancora una risposta specifica riguardo la morte del nemico, anche se la testa del Drago è inerme. Qualche sorpresa da questo punto di vista possiamo aspettarcela ovviamente, dato che una fine del genere è troppo facile.

Ovviamente non è che questo capitolo ha chiuso tutte le storyline aperte ma anzi, non vuol dire che il colpo scagliato da Rufy sia la fine, ma possiamo dedurre ancora qualche asso nella manica da parte dell’Imperatore, nonostante la “rivelazione” di Kaido nel flashback dona una potenziale rivelazione al riguardo della nuova forma di Rufy, confermando una teoria dei fan che lo vedrebbe come una vera e propria divinità.

Con tutte le congetture in sospeso, Oda e One Piece vanno in pausa settimana prossima, donandoci la classica attesa di due settimane che sfocia verso la fine del mese.